Автобус перевернулся на трассе в Алтайском крае, есть пострадавшие
© прокуратура Алтайского края
Автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Алтайском крае. Пострадали два человека.
ДТП произошло около села Закладное. По данным прокуратуры, сошел с трассы автобус, следовавший по маршруту Благовещенка-Барнаул.
В автобусе находились 9 человек, 2 из них пострадало.
«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа прокурором Романовского района организовано проведение проверки, в ходе которой будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом», — говорится в сообщении ведомства.
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