Красноярским депутатам прислали более 1 тыс. обращений с требованием не принимать закон о «пропаганде» ЛГБТ

© t.me/penzina_elena. Елена Пензина (на переднем плане)
Красноярским депутатам прислали более 1 тыс. обращений с требованием не принимать закон о «пропаганде» ЛГБТ
31 Окт 2022, 08:55

В заксобрание Красноярского края поступило более 1 тыс. обращений с требованием помешать Госдуме принять законы о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». Об этом сообщила депутат от «Единой России».

«1200 обращений пришло в ЗС о недопущении принятия Госдумой закона о запрете ЛГБТ пропаганды», — сообщила в своем телеграм-канале депутат красноярского заксобрания Елена Пензина («Единая Россия»).

На аватарке в телеграм-канале единоросски — портрет, стилизованный под аниме. А аккаунт называется «ПенZина».

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроекты о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений». Существовавшая с 2013 года статья КоАП допускала наказание только за «пропаганду» среди несовершеннолетних, теперь же депутаты решили расширить ее на все высказывания об ЛГБТ и ввести такие же статьи о «пропаганде педофилии» и «распространении информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол».

Штрафы за так называемую «пропаганду» приняты в размере 50−400 тыс. рублей для граждан, 100−800 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 5 млн или приостановление деятельности на 90 суток для юрлиц.

«За нарушение запрета пропаганды педофилии штраф составит от 200 до 800 тыс. рублей для граждан, от 400 тыс. до 2 млн рублей для должностных лиц, от 1 до 10 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц», — утверждают в Госдуме.

Второй законопроект отдельно прописывает недопустимость «материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения» в законодательстве о СМИ, рекламе и кино.


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