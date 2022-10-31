Водитель без прав сбил мать с сыном в Иркутской области. Женщина погибла

© ГУ МВД по Иркутской области

Женщина погибла под колесами автомобиля ночью 30 октября в иркутской Вихоревке. В момент ДТП она шла по дороге с 13-летним сыном.

В Вихоревке сотрудники ГИБДД установили водителя, сбившего пешеходов ночью 30 октября. Под машину тогда попали женщина и ее 13-летний сын. Пострадавшая погибла от полученных травм, мальчик попал в больницу.



«В течение суток дорожные полицейские установили, что за рулем иномарки находился 29-летний мужчина, несколько лет назад лишенный водительского удостоверения. За управление транспортным средством, не имея права на эти действия, он привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.