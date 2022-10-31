Водитель без прав сбил мать с сыном в Иркутской области. Женщина погибла

© ГУ МВД по Иркутской области
Водитель без прав сбил мать с сыном в Иркутской области. Женщина погибла
31 Окт 2022, 10:00

Женщина погибла под колесами автомобиля ночью 30 октября в иркутской Вихоревке. В момент ДТП она шла по дороге с 13-летним сыном.

В Вихоревке сотрудники ГИБДД установили водителя, сбившего пешеходов ночью 30 октября. Под машину тогда попали женщина и ее 13-летний сын. Пострадавшая погибла от полученных травм, мальчик попал в больницу.

«В течение суток дорожные полицейские установили, что за рулем иномарки находился 29-летний мужчина, несколько лет назад лишенный водительского удостоверения. За управление транспортным средством, не имея права на эти действия, он привлечен к административной ответственности», — говорится в сообщении МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Любовь сильнее страха». Эволюция томских протестов «Любовь сильнее страха». Эволюция томских протестов
Последние материалы
31 Окт, 13:30
Новосибирское правительство заказало себе подарочные коробки из березы
31 Окт, 13:15
Несколько регионов Сибири попали в число лидеров по количеству преступлений в России
31 Окт, 12:57
Уголовное дело завели на депутата из Татарска, переехавшего ребенка
31 Окт, 12:03
Суд продлил кемеровскому журналисту Андрею Новашову запрет на общение с Тайгой.инфо
31 Окт, 10:41
Омич расстрелял несовершеннолетнего из обреза
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования