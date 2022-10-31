Забайкальский прапорщик получил штраф за избиение троих военнослужащих

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В Забайкалье прапорщик признан виновным в избиении военнослужащих. Он отделался штрафом.

Читинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело прапорщика Артёма Ладоненко. Его обвиняли по пункту «а» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с применением насилия), говорится в карточке дела.

«Недовольный тем, что военнослужащие ходят по казарме после отбоя, Ладоненко приказал построить военнослужащих, после чего, вызвав из строя, ударил одного военнослужащего локтем и кулаком по лицу, а второму нанес удар локтем по голове, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири. — Кроме этого, в ответ на претензии по поводу отданного приказа о построении прапорщик ударил головой и кулаками по лицу еще одного военнослужащего, а также нанес ему несколько ударов ногой по телу».

Ладоненко признан виновным и оштрафован на 150 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.