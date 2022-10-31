Омич расстрелял несовершеннолетнего из обреза

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Жителя Омской области подозревают в стрельбе по несовершеннолетнему. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Стрельба произошла у дома №18 в микрорайоне Входной на территории Омска ночью 30 октября. По версии следствия, 52-летний мужчина «из личных неприязненных отношений «напал на 16-летнего подростка, сообщили в СК РФ по региону.

«Произвел выстрел из обреза мелкокалиберной винтовки в 16-летнего студента, причинив огнестрельное ранение груди, — уточнили в ведомстве. — Потерпевший госпитализирован. Подозреваемый задержан».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, стрельба началась после «словесного конфликта». У подростка проникающее огнестрельное ранение.

Дела возбуждены по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство) и по ст. 222, 223 УК (незаконное приобретение и изготовление оружия)



В квартире у подозреваемого нашли обрез ружья ТОЗ-8, а также арбалет. Следствие будет ходатайствовать об аресте.