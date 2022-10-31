Несколько регионов Сибири попали в число лидеров по количеству преступлений в России

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Несколько регионов Сибири попали в число лидеров по количеству преступлений в России
31 Окт 2022, 13:15

Самый высокий уровень преступности зафиксирован в России в Амурской области, Республике Алтай и Бурятии. В топ-10 с наибольшим числом количеством преступлений вошли еще три региона Сибири и Забайкалье.

РИА Рейтинг проранжировало регионы по уровню преступности. Самый высокий — в Амурской области и Республике Алтай, где за девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 161,8 и 161,6 преступления на 10 тыс. жителей.

Кроме этого, еще в пяти регионах число преступлений на 10 тысяч жителей превысило 150. Среди них — Забайкалье и Тува.

В десятку лидеров по преступности вошли также Хакасия и Кузбасс с показателем 138 на 10 тысяч.

Наименьшее количество преступлений зафиксировано в Чечне — 12,5 на 10 тысяч жителей, при общероссийском уровне 102,9 преступлений на 10 тысяч человек населения. Вторую и третью строчку занимают Ингушетия (32,9 преступления на 10 тысяч жителей) и Дагестан (36,6).

Согласно исследованию, за период с января по сентябрь 2022 года число зарегистрированных преступлений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в 55 регионах, из которых в семи — более чем на 10%. Наиболее существенно зарегистрированная преступность уменьшилась в Чечне (минус 24,1%), Туве (минус 22,7%), Ненецком автономном округе (минус 18%).


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