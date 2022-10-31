Новосибирское правительство заказало себе подарочные коробки из березы

© zakupki.gov.ru
Новосибирское правительство заказало себе подарочные коробки из березы
31 Окт 2022, 13:30

Власти Новосибирской области заказали себе подарочные боксы из бересты. На них будет сургучная печать.

Госучреждение «Хозяйственное управление», которое занимается обеспечением работы новосибирского правительства, без конкурса закупило «подарочные боксы». Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Чиновникам понадобилось 30 ящиков из березовой фанеры. На них, судя по эскизу, должны быть герб Новосибирской области и сургучная печать. Внутри у короба должно быть три отделения под что-то округлое.

Закупку провели по схеме «у единственного поставщика». Сумма контракта с местным ООО «Лион» составила 58,8 тыс. рублей. Деньги потратят из областного бюджета.

«Лион», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Константину Прокопову. В 2022 году фирма уже получала госконтракты на поставку часов и шкатулок для «Хозяйственного управления».


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Любовь сильнее страха». Эволюция томских протестов «Любовь сильнее страха». Эволюция томских протестов
Последние материалы
31 Окт, 13:30
Новосибирское правительство заказало себе подарочные коробки из березы
31 Окт, 13:15
Несколько регионов Сибири попали в число лидеров по количеству преступлений в России
31 Окт, 12:57
Уголовное дело завели на депутата из Татарска, переехавшего ребенка
31 Окт, 12:03
Суд продлил кемеровскому журналисту Андрею Новашову запрет на общение с Тайгой.инфо
31 Окт, 10:41
Омич расстрелял несовершеннолетнего из обреза
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования