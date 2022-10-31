Новосибирское правительство заказало себе подарочные коробки из березы

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Власти Новосибирской области заказали себе подарочные боксы из бересты. На них будет сургучная печать.

Госучреждение «Хозяйственное управление», которое занимается обеспечением работы новосибирского правительства, без конкурса закупило «подарочные боксы». Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Чиновникам понадобилось 30 ящиков из березовой фанеры. На них, судя по эскизу, должны быть герб Новосибирской области и сургучная печать. Внутри у короба должно быть три отделения под что-то округлое.

Закупку провели по схеме «у единственного поставщика». Сумма контракта с местным ООО «Лион» составила 58,8 тыс. рублей. Деньги потратят из областного бюджета.

«Лион», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Константину Прокопову. В 2022 году фирма уже получала госконтракты на поставку часов и шкатулок для «Хозяйственного управления».