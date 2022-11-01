Бывший топ-менеджер компаний Дерипаски возглавил бизнес семьи губернатора Кузбасса

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Гендиректором УК «Колмар» стал Антон Уланов, который ранее возглавлял агропредприятия. Он сменил Валерия Цивилёва, занимавшего пост чуть больше месяца. Добывающая уголь в Якутии компания «Колмар» связана с семьей главы Кузбасса.

На назначение обратил внимание «Интерфакс». Антон Уланов, согласно открытым данным, в 2000-2010-х работал в компаниях группы «Базовый Элемент» Олега Дерипаски, в том числе в агрохолдинге «Кубань». Кроме того, в его послужном списке должности в ГК «Русагро», агропромышленном холдинге «Дороничи», следует из информации сервиса «Контур-Фокус».

Валерий Цивилёв — брат губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, руководившего компанией несколько лет назад. После того, как Цивилев ушел на работу в администрацию Кузбасса, он покинул «Колмар».

Учредителем УК «Колмар» является АО «Колмар Груп», который возглавляет Валерий Цивилёв. Супруга Сергея Цивилёва Анна на сайте «Колмара» фигурирует как председатель совета директоров АО «Колмар Груп».

Основным направлением деятельности компании «Колмар» является освоение запасов каменно-угольных месторождений Южной Якутии. Балансовые запасы компании составляют более 1 млрд тонн углей, большая часть которых — дефицитные премиальные марки коксующихся углей.