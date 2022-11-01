Травников сделал алтайского единоросса своим министром по внутренней политике

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Игорь Яковлев потерял пост министра региональной политики Новосибирской области. Его кресло занял политтехнолог «Единой России» Андрей Клюзов.

Губернатор Андрей Травников назначил министром региональной политики Новосибирской области Андрея Клюзова. Он также получил должность зампреда правительства, сообщили в пресс-службе администрации.

Прежний министр Игорь Яковлев переведен в кресло вице-губернатора. В сообщении не уточняется, создан ли для него новый пост зама губернатора или он занял чье-то место.

Андрей Клюзов родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный университет (АлтГУ) по специальности «социальная психология» и РАНХиГС. В 2004-м устроился в администрацию Алтайского края консультантом, с 2006-го стал работать в местном отделении «Единой России». В 2010-м возглавил региональный исполком.

В 2012-м устроился в Центральный исполнительный комитет «ЕР» в Москве руководительем департамента избирательных технологий. В 2015—2016-м курировал регионы Сибири, в том числе на выборах Госдумы. В частности, отвечал за одномандатные округа. Также известно, что именно Клюзов отвечал за выборы горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области в 2015 году, когда на кампанию не допустили независимую коалицию под эгидой «Парнаса».

В 2016—2018 годах снова руководил исполкомом «ЕР» в Алтайском крае. В 2019-м он стал руководителем исполкома «ЕР» в Республике Алтай.

По сведениям Тайги.инфо, Клюзов также участвовал в работе штаба Андрея Травникова на выборах губернатора в 2018 году, когда коммунисты не выставили соперника единороссу. Более того, после победы Травникова обсуждалось назначение Клюзова руководителем внутриполитического блока облправительства, но Игорь Яковлев тогда сохранил кресло министра.

Также, по данным редакции, обьсуждалась возможность назначения Клюзова вице-губернатором Томской области после того, как кандидат Кремля Владимир Мазур выиграл выборы. Но в итоге политтехнолога отправили в Новосибирск.