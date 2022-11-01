Иркутянин пойдет под суд за убийство смертельно больного отца

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Иркутянин пойдет под суд за убийство смертельно больного отца
01 Ноя 2022, 07:34

Уголовное дело об убийстве сыном пенсионера направлено в суд в Иркутской области. Мужчина заявил, что выстрелил в отца, чтобы избавить его от страданий из-за болезни.

42-летний мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) за смерть своего отца. По данным СК, 1 ноября 2021 года он выстрелил в спину своему родственнику. От полученного ранения 66-летний пенсионер скончался.

«Прибывшим на место преступления сотрудникам полиции и следователям СК мужчина рассказал, что отец застрелился сам, потому что был смертельно болен. Позже он признался в убийстве и пояснил, что таким образом хотел избавить отца от страданий», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Иркутянин пойдет под суд за убийство смертельно больного отца
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