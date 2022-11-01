Красноярец вызвал на дуэль любовника жены и застрелил

© СК по Красноярскому краю
Красноярец вызвал на дуэль любовника жены и застрелил
01 Ноя 2022, 08:26

Двое мужчин устроили стрельбу около моста в городе Назарово Красноярского края. Как выяснилось, причиной разборок стала женщина. В результате супруг застрелил своего соперника.

Тело 46-летнего мужчины с огнестрельными ранениями обнаружено 31 октября на берегу реки Чулым в городе Назарово. Полиция выехала на место после сообщений о звуках, похожих на выстрелы, и конфликте двух мужчин.

В преступлении заподозрили местного жителя 43 лет. Как полагают в Следственном комитете, конфликт между мужчинами произошел из-за ревности. Подозреваемый находился в бракоразводном процессе, а его супруга состояла в близких отношениях с пострадавшим. Муж решил выяснить отношения с соперником и вызвал его на встречу. К мосту оба прибыли с оружием — с ружьем и револьвером.

«В ходе ссоры на почве ревности подозреваемый произвел в потерпевшего несколько выстрелов из ружья, причинив ранения в области грудной клетки, брюшной полости и лица. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Мужчина задержан, допрошен об обстоятельствах преступления, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.


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