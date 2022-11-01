Начальство отдела полиции Омска задержано

Начальник одного из отделов полиции Омска задержан. Вместе с ним силовики пришли и к другому руководителю.

Двое сотрудников «из числа руководителей» отдела полиции №7 УМВД по Омску задержаны, сообщил «СуперОмск» без ссылки на источник.

По данным «Города55», в частности, задержан начальник отдела полиции Антон Козлов.

По данным местных СМИ, уголовное дело возбуждено по пункту «е» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности).

Следственный комитет пока не сообщал об уголовном деле. В МВД не комментировали задержания.

UPD (13:13) В пресс-службе СК РФ по Омской области подтвердили уголовное дело в отношении начальника отдела полиции Козлова.

«По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, действуя в интересах знакомой индивидуальной предпринимательницы, осуществлял покровительство ее деятельности по торговле немаркированной табачной продукции на территории Омска, а также отдавал ряд незаконных указаний, направленных на непривлечение предпринимательницы к административной и уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.

Полицейский задержан, в торговых павильонах прошли обыски, добавили в СК.