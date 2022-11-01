Около 80% новосибирцев не хватает зарплаты

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Только 20% новосибирцев считают, что зарабатывают достаточно, следует из опроса hh. ru. Около 40% испытывают недостаток средств для покрытия основных трат, еще 41% с трудом хватает зарплаты.

Среди тех, кто зарабатывает достаточно, больше всего специалистов из ИТ-сферы (43%), сотрудников из сферы добычи сырья (41%) и представителей топ-менеджмента (39%).



Реже всего хватает зарплаты на все необходимые траты сотрудникам из сферы рабочего персонала и кадрам из ресторанно-гостиничного направления (по 9%).

44% работающих новосибирцев из числа тех, кто ответили, что им не хватает или с трудом хватает нынешней зарплаты, посчитали, что для покрытия основных нужд их зарплата должна вырасти более, чем на 20 тысяч рублей, еще 31% назвали сумму в диапазоне 15−20 тысяч рублей, 13% — 10−15 тысяч рублей, 8% — 5−10 тысяч рублей, 3% — до 5 тысяч рублей.

Среди основных статей затрат респонденты из Новосибирской области назвали еду (46%) и аренду жилья или ипотеку (41%). На третьем месте оказались расходы на детей (19%), на четвертом — транспорт, автомобиль (15%), на пятом — коммунальные расходы (14%).

По итогам сентября, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составила 53 тысячи рублей, что на 3% ниже средней по России, отмечают в hh. ru.