Новосибирских и кузбасских заключенных начали вербовать в ЧВК «Вагнер»

© fsin-atlas.ru. ИК-44, Белово

В Сибири стало известно о первых фактах вербовки заключенных на «спецоперацию» в Украине. Речь может идти о более 1 тыс. осужденных в Кузбассе и Новосибирской области.

108 заключенных колонии №44 в Белово Кемеровской области могли завербовать для частной военной компании. Об этом Тайге.инфо сообщил новосибирский координатор «Руси сидящей»* Владимир Клопотов со ссылкой на данные фонда.

«Сообщают, что все [заключенные] согласились добровольно. Сейчас всех их изолировали в отдельной локалке [локальной зоне на территории колонии], никуда не выводят, даже кормят там. Никакой связи с ними нет», — отметил собеседник редакции.

Тайга.инфо направила запрос в ГУФСИН по Кемеровской области.

Кроме того, «Русь сидящая»* сообщила, что представители ЧВК «Вагнер» побывали в новосибирской ИК-14. «Во время визита на территорию не пустили никого из сотрудников, беседу вели малыми группами, — говорится в сообщении фонда. — Ехать на фронт подписался 251 человек, по итогам собеседования и отбора в списке добровольцев оказались 203 человека. Среди добровольцев есть те, кто прошел суд на ПТР [принудительные трудовые работы] и те, у кого сроки уже подходят концу».



Также, по данным правозащитников, представители ЧВК были в новосибирских ИК-13, ИК-2, ИК-8, ИК-12 и ИК-18. Общее число тех, кого могли завербовать в Новосибирской области, оценивается более 1 тыс. заключенных.

Осенью 2022 года бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют «поваром Путина», признался в основании ЧВК «Вагнер», известной по участию в нескольких кампаниях, в том числе в «спецоперации» в Украине. Ранее появлялись видео из колоний европейской части РФ, на которых похожий на Пригожина человек лично вербовал заключенных для участия в боевых действиях. Позже издание РИА «ФАН», которое связывают с Пригожиным, опубликовало видео, на котором сам Пригожин общается с, как утверждается, «бывшими заключенными», участниками «спецоперации», которые «получили помилование за службу». У некоторых нет части конечностей.

«Сейчас запротезируемся, что дальше? Дальше к нам? <…> Ну правильно. Из ЧВК „Вагнер“ можно уехать только либо на пенсию по старости, либо в цинковом гробу, всё остальное — все возвращаются», — говорил людям на видео Пригожин.

В УК РФ есть статья 359 (наемничество). По ней грозит до 18 лет колонии. Освободить заключенного, не отбывшего срок заключения возможно только по следующим основаниям: помилование — указом президента РФ; амнистия — постановлением Государственной думы; условно-досрочное освобождение — решением суда. По известным данным, заключенных могут отправлять в зону «спецоперации», оформляя их переводом в другое учреждение.

Шесть членов Совета по правам человека при президенте опубликовали обращение к генпрокурору Р Ф Игорю Краснову, в котором просят разъяснить, действительно ли заключенные российских колоний отправляются в Украину на «спецоперацию» и как это соотносится с действующими российскими законами.