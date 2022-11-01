Один из лучших мастеров Бурятии по чеканке был мобилизован и погиб

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Число погибших мобилизованных жителей Бурятии продолжает расти. Стало известно о гибели одного из мастеров по чеканке.

«21 октября погиб Найданов Цырен Доржи, один из лучших мастеров Бурятии по чеканке, — сообщил в своем телеграм-канале глава Буддийской сангхи Дамба Аюшеев. — Цырен Доржи работал у нас в литейном цехе Эрхэм Дархан при Иволгинском дацане».

По словам Аюшева, Найданов ушел по мобилизации «без шумных разговоров». Обстоятельства смерти не уточняются.

Найданов, в частности, вместе с другими мастерами выполнял большой заказ — изготавливал 1 тыс. бронзовых Будд.

Это уже шестая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Бурятии.