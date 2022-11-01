Один из лучших мастеров Бурятии по чеканке был мобилизован и погиб

© ivolgdatsan.ru
Один из лучших мастеров Бурятии по чеканке был мобилизован и погиб
01 Ноя 2022, 12:45

Число погибших мобилизованных жителей Бурятии продолжает расти. Стало известно о гибели одного из мастеров по чеканке.

«21 октября погиб Найданов Цырен Доржи, один из лучших мастеров Бурятии по чеканке, — сообщил в своем телеграм-канале глава Буддийской сангхи Дамба Аюшеев. — Цырен Доржи работал у нас в литейном цехе Эрхэм Дархан при Иволгинском дацане».

По словам Аюшева, Найданов ушел по мобилизации «без шумных разговоров». Обстоятельства смерти не уточняются.

Найданов, в частности, вместе с другими мастерами выполнял большой заказ — изготавливал 1 тыс. бронзовых Будд.

Это уже шестая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Бурятии.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
01 Ноя, 14:38
Новосибирцы проигнорировали угрозы представительницы ОНФ и продолжили кататься в «закрытых» скейт-парках
01 Ноя, 14:28
Бетонная плита задавила насмерть пациента психоневрологического интерната в Новосибирской области
01 Ноя, 13:08
Подросток забил до смерти собутыльника вместе с друзьями в Туве
01 Ноя, 12:45
Один из лучших мастеров Бурятии по чеканке был мобилизован и погиб
01 Ноя, 12:00
Новосибирских и кузбасских заключенных начали вербовать в ЧВК «Вагнер»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования