Один из лучших мастеров Бурятии по чеканке был мобилизован и погиб
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Число погибших мобилизованных жителей Бурятии продолжает расти. Стало известно о гибели одного из мастеров по чеканке.
«21 октября погиб Найданов Цырен Доржи, один из лучших мастеров Бурятии по чеканке, — сообщил в своем телеграм-канале глава Буддийской сангхи Дамба Аюшеев. — Цырен Доржи работал у нас в литейном цехе Эрхэм Дархан при Иволгинском дацане».
По словам Аюшева, Найданов ушел по мобилизации «без шумных разговоров». Обстоятельства смерти не уточняются.
Найданов, в частности, вместе с другими мастерами выполнял большой заказ — изготавливал 1 тыс. бронзовых Будд.
Это уже шестая официально подтвержденная смерть мобилизованных из Бурятии.
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