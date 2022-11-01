Подросток забил до смерти собутыльника вместе с друзьями в Туве

© СК по Туве. место преступления

В Туве несовершеннолетний и двое его знакомых подозреваются в совершении убийства 26-летнего мужчины. Причиной стал конфликт во время распития спиртного.

29 октября в Кызыле обнаружили труп 26-летнего мужчины. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал несовершеннолетний, с которым жертва употреблял алкоголь.



«По версии следствия, 29 октября в ходе совместного распития спиртного между несовершеннолетним и потерпевшим возникла ссора, в результате которой несовершеннолетний и его двое знакомых совместно нанесли многочисленные удары потерпевшему, причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте», — рассказали в СК.

Подозреваемые установлены сотрудниками полиции. Несовершеннолетний и один из его знакомых задержаны, с их участием проводятся необходимые следственные действия.

В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Личность третьего подозреваемого устанавливается, в орган дознания направлено поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий по его задержанию.