Подросток забил до смерти собутыльника вместе с друзьями в Туве

© СК по Туве. место преступления
Подросток забил до смерти собутыльника вместе с друзьями в Туве
01 Ноя 2022, 13:08

В Туве несовершеннолетний и двое его знакомых подозреваются в совершении убийства 26-летнего мужчины. Причиной стал конфликт во время распития спиртного.

29 октября в Кызыле обнаружили труп 26-летнего мужчины. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Под подозрение попал несовершеннолетний, с которым жертва употреблял алкоголь.

«По версии следствия, 29 октября в ходе совместного распития спиртного между несовершеннолетним и потерпевшим возникла ссора, в результате которой несовершеннолетний и его двое знакомых совместно нанесли многочисленные удары потерпевшему, причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть на месте», — рассказали в СК.

Подозреваемые установлены сотрудниками полиции. Несовершеннолетний и один из его знакомых задержаны, с их участием проводятся необходимые следственные действия.

В ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Личность третьего подозреваемого устанавливается, в орган дознания направлено поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий по его задержанию.


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