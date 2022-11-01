Бетонная плита задавила насмерть пациента психоневрологического интерната в Новосибирской области

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Бетонная плита задавила насмерть пациента психоневрологического интерната в Новосибирской области
01 Ноя 2022, 14:28

Директор психоневрологического интерната пойдет под суд в Новосибирской области из-за гибели пациента. Мужчину насмерть придавило бетонной плитой.

Искитимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат», сообщили в ведомстве. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, в должностные обязанности обвиняемого входило соблюдение требований безопасности в интернате.

«Директор интерната дал указания подчиненным сотрудникам провести работы по демонтажу забора из бетонных плит на территории учреждения, не обеспечив при этом безопасные условия охраны труда и не ограничил на место проведения строительных работ посторонних лиц. В конце мая 2022 года мужчина, проживающий в учреждении, беспрепятственно зашел на территорию проведения работ, где на него упала бетонная плита, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении СК

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.


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