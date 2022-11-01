Участок площадью 102 га выставлен на торги на берегу Иркутского водохранилища под комплексную застройку

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На торги в Иркутской области выставлены земельные участки и объекты под возведение жилья и общественно-деловую застройку. Так, под комплексное развитие территории предлагается более 100 га на берегу водохранилища.

11 ноября в Иркутской области пройдет аукцион по продаже имущественного комплекса в Центральном районе Братска. Лот состоит из участка площадью 0,4 га и недостроенного здания на улице Мира, 8А, сообщается на сайте Дом. рф.



Рядом находятся жилые дома, торговые объекты, точки общепита, офисные здания, а также остановка общественного транспорта, автовокзал и железнодорожная станция Новобратск.

Расположение и окружение площадки делают ее подходящей для строительства общественно-деловых объектов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 7 ноября. Начальная цена лота — 6,96 млн рублей.

В деревне Бурдаковка Дом. рф продает участок площадью 3,3 га на берегу Иркутского водохранилища в месте активного развития коттеджного строительства. В окружении — жилая застройка, торговые и социальные объекты. Расстояние до центра Иркутска составляет 35 км, до железнодорожного вокзала — 40 км, аэропорта — 27 км. До основных пунктов можно добраться на общественном транспорте.

Прием заявок на участие в аукционе завершается 14 ноября. Аукцион состоится 18 ноября. Начальная цена лота — 5,62 млн рублей.

Участки в поселке Патроны

На берегу залива Еловый в поселке Патроны инвесторам предлагаются участки общей площадью 102,7 га под реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ).

Градостроительный потенциал территории составляет не менее 111 тыс. кв. м индивидуальной или блокированной жилой застройки.

Обязательные условие — использование не менее пяти типов проектов из каталога на сайте Минстроя России, победивших во всероссийском открытом конкурсе, проведенном Дом. рф в 2021 году. Помимо жилья, здесь предполагается строительство социальных и инженерных объектов, проведение благоустройства и озеленения. По условиям аукциона, проект должен быть реализован в течение 14 лет. Застройку рекомендуется вести с применением Стандарта КРТ, разработанного Дом. рф.

Заявки принимаются до 28 ноября. Торги пройдут 2 декабря. Начальная цена права заключения договора КРТ — 16,13 млн рублей.