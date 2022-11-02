Улицу в Барабинске предложили назвать в честь известного правозащитника, погибшего после голодовки и пыток

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«Яблоко» предложило увековечить память известного советского диссидента Анатолия Марченко, родившегося в Новосибирской области и умершего в Татарстане после голодовки. Партия попросила власти Барабинска назвать в его честь улицу и библиотеку.

Новосибирское и Татарстанское отделения «Яблока» выпустили совместное заявление с призывом увековечить память правозащитника, политзаключенного и писателя Анатолия Марченко. Обращение имеется в распоряжении Тайги.инфо.

«Анатолий Тихонович был смелым и честным борцом за правду. В истории нашей страны он сыграл ключевую роль в процессе начала освобождения политических осужденных в Советском союзе, — сказано в завявлении. — Его голодовка, начатая 4 августа 1986 года с требованием об освобождении всех политических заключённых СССР, и последовавшая за ней смерть способствовали возвращению из ссылки великого советского академика, лауреата Нобелевского премии Андрея Дмитриевича Сахарова и принятию государственного решения об освобождении всех политических заключенных Советского Союза. Таким образом, Марченко стал последним погибшим советским политическим заключенным. Именно благодаря книге Анатолия Марченко „Мои показания“, написанной в 1967 году, советское и европейское общество узнало о существовании и жизни советских политических заключённых в постсталинский период».

Партия предложила властям Барабинска Новосибирской области и Чистополя в Тарарстане установить памятных таблички на домах, связанных с жизнью и смертью Марченко, а также назвать в его честь по одной улице.

«Рассмотреть возможность установки памятного бюста или памятника и в Барабинске, и в Чистополе, — также сказано в обращении. — Присвоить районной библиотеке города Барабинск по улице Ленина, 102 название „Библиотека имени Анатолия Тихоновича Марченко“. Присвоить Центральной библиотеке города Чистополь по улице Ленина, 55 название „Центральная библиотека города Чистополь имени Анатолия Тихоновича Марченко“. Провести памятные культурные мероприятия в память об Анатолии Тихоновиче Марченко и сделать их ежегодными».

Анатолий Марченко родился 23 января 1938 года в Барабинске. Участвовал в строительстве Новосибирской ГЭС, затем работал на других сибирских ГЭС, а также в геологоразведке в Томской области и на строительстве Гарагандинской ГРЭС-1.

В 1958 году после массовой драки в рабочем общежитии между местными рабочими и депортированными чеченцами, в которой не участвовал, был арестован и приговорен к двум годам заключения в Карагандинском исправительно-трудовом лагере (Карлаг). Бежал из лагеря, жил без документов и постоянной работы, а в 1960 году попытался перейти советско-иранскую границу, но был задержан. Его посадили в следственную тюрьму ашхабадского КГБ, а затем приговорили к шести годам лагерей по статье за измену родине.

В лагере Марченко познакомился с писателей Юлием Даниэлем. После освобождения, в ноябре 1966 года, Марченко поселился во Владимирской области, работал грузчиком. Написал книгу «Мои показания», в которой рассказал о советских политических лагерях и тюрьмах 1960-х годов — ее распространяли как самиздат. После передачи за рубеж книга была переведена на многие европейские языки и стала первым развернутым свидетельством о жизни советских политзаключенных после смерти Сталина.

В 1968-м Марченко выступил с открытым письмом об угрозе советского вторжения в Чехословакию, его арестовали на год сначала по обвинению в нарушении паспортного режима, а затем обвинили по статье 190−1 УК (распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй) из-за книги «Мои показания» и отправили в лагеря еще на два года.

После освобождения власти принуждали его к эмиграции, угрожая новым арестом. Но он отказался. Тогда ему вменили ст. 198−2 УК РСФСР (злостное нарушение правил административного надзора), приговорив к 4 годам ссылки в Чуне, в Восточной Сибири. Он отбывал ее вместе с женой и ребенком. Во время ссылки Марченко стал членом Московской хельсинкской группы и подписал обращение в Президиум Верховного Совета СССР с призывом к всеобщей политической амнистии в СССР. После пятой судимости Марченко освободился в 1978 году, но в 1981-м был осужден в шестой раз — по ст. 70 УК РСФСР («антисоветская агитация и пропаганда»). Ему дали 10 лет колонии строгого режима.

В Чистопольской тюрьме 4 августа 1986 года Анатолий Марченко объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных в СССР. С 12 сентября его начали кормить насильно.

«Питательная смесь приготавливается умышленно с крупными кусочками-комочками из пищевых продуктов, которые не проходят через шланг, а застревают в нём и, забивая его, не пропускают питательную смесь в желудок. Под видом прочистки шланга мне устраивают пытки, массажируя и дёргая шланг, не вынимая его из моего желудка, — писал Марченко генпрокурору СССР. — Как правило, всю эту процедуру проделывает один медработник. Он поэтому не в состоянии при заливке смеси размешивать её, так как у него уже заняты обе руки: одной он держит шланг, а другой он заливает в неё из миски смесь. Повторяю, что в данном случае под видом гуманного акта советские власти в лице медчасти тюрьмы подвергают меня физическим пыткам с целью принудить прекратить голодовку».

Марченко продержал голодовку 117 дней. Через несколько дней после выхода из нее он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он скончался 8 декабря 1986 года, ему было 48 лет.