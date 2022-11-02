Землетрясения произошли в Кузбассе и Бурятии

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Землетрясения произошли в Кузбассе и Бурятии
02 Ноя 2022, 05:41

В Кемеровской области произошло землетрясение, интенсивностью около 5 баллов. Также подземные толчки зафиксировали в Бурятии.

Подземный толчок магнитудой 4 зарегистрирован в Кемеровской области в 10 км к юго-западу от Междуреченска, сообщил Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 4,9 балла.

Кроме того, землетрясение произошло в Курумканском районе Бурятии примерно в 3,5 км к северо-востоку от поселения Майский. Магнитуда составила 3,9, говорится на сайте Байкальского филиала геофизической службы РАН.

«По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщили в МЧС по Бурятии.


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