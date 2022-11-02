Мобилизованных новосибирских добровольцев вернули домой, потому что «мест нет»

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В Новосибирской области часть мобилизованных вернули домой со сборного пункта. При этом они пришли в военкомат как добровольцы.

Около 30 жителей Барабинского района, которые добровольно пришли в военкомат, мобилизовали в армию. 28 октября их привезли на сборный пункт в Новосибирское высшее военное командное училище, но вернули назад, сообщил Тайге.инфо их знакомый.

«У нас в военном билете стоит запись „Призван на военную службу по мобилизации“. Тем не менее, нас отправили домой. Сказали, что мест для размещения нет, — рассказал один из них „Прецеденту“. — В итоге мы за свой счет поехали домой в тот же день, в который нас туда привезли».

Часть мужчин снова пошли в военкомат, там им предложили пойти на службу по контракту, но они хотели отправиться в зону «спецоперации» именно добровольцами. «Нам по контракту не интересно, по той простой причине, что мы все добровольцы и мы хотели идти добровольно и исполнить свой долг», — рассказал мобилизованный Mash Siberia.