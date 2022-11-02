Глава отдела Ростехнадзора, который курировал шахту «Листвяжная», получил 7 лет за взятки от угольщиков

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Бывший начальник территориального отдела Ростехнадзора осужден за получение взяток от угольных компаний. Он ушел в отставку после взрыва на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Беловский городской суд признал виновным 49-летнего экс-начальника территориального отдела Ростехнадзора в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (пункт «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК), сообщили в региональной прокуратуре.



«Летом 2020 года обвиняемый предложил представителю угольного предприятия передать ему в безвозмездное пользование автомобиль с личным водителем за бездействие в случае выявления нарушений, допущенных при ведении горных работ. Руководитель согласился и с июня 2020 года по декабрь 2021 года предоставлял чиновнику автомобиль под управлением водителя, — рассказали в ведомстве. — Кроме того, с июля 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемый за общее покровительство и непринятие мер по фактам нарушений в сфере промышленной безопасности от руководителя другого угольного предприятия получил 900 тыс. рублей».

По данным картотеки суда, речь идет об Александре Трокмане. Он покинул должность начальника отдела Ростехнадзора после аварии на шахте «Листвяжная», которая относилась как раз к Беловскому территориальному отделу ведомства.

Суд приговорил Трокмана к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 4,5 млн рублей.



Взрыв на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. Под землей находились 285 человек. На поверхность самостоятельно выбрались более 200 человек, которые успели вытащить еще часть горняков. Погибли 46 работников предприятия и пять горноспасателей. Сотрудники шахты ранее неоднократно жаловались на условия работы, говорили они Тайге.инфо.

После аварии были возбуждены уголовные дела. Председателя совета директоров «СДС-Уголя» Михаила Федяева (приходится отцом депутату Госдумы Павлу Федяеву), экс-гендиректора этой компании Геннадия Алексеева, ее технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта „Листвяжная“» Анатолия Лобанова подозревают по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Кроме того, по подозрению в нарушении промбезопасности (ст. 217 УК) были арестованы 47-летний директор шахты Сергей Махраков, его 59-летний первый заместитель Андрей Молостов и 36-летний начальник участка Сергей Герасименок. По обвинению в халатности (ст. 293 УК) в СИЗО отправили главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова.