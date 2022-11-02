Сибирский ефрейтор признан виновным в избиении подруги до смерти
02 Ноя 2022, 08:46
Женщину увезли в больницу, где она скончалась.
Тулуш приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
Хакасский суд признал военнослужащего виновным в жестоком избиении сожительницы. Она скончалась в больнице.
Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело ефрейтора запаса Шомбулы Тулуша. Его обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть), говорится в карточке дела.
«Вердиктом присяжных заседателей военнослужащий признан виновным в том, что на почве ревности нанес бывшей сожительнице множественные удары по телу, в том числе не менее шести ударов по голове, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Женщину увезли в больницу, где она скончалась.
Тулуш приговорен к 10 годам колонии строгого режима.
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