Как тягучий мазут: содержание нефтепродуктов в Томи превышено в 286 раз

02 Ноя 2022, 08:49

Жители Томской области обнаружили загрязнение реки Томь в районе Северска. Проверка показала превышение содержания нефтепродуктов до 286 раз.

Рядом с ЗАТО Северск в Томской области река Томь стала похожа «на тягучий мазут», сообщили в Росприроднадзор местные жители.

«Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз», — рассказала в своем тг-канале глава ведомства Светлана Радионова.

Виновные пока не найдены, отметила чиновница. Информация передана в администрацию ЗАТО Северск для привлечения необходимых сил и средств к ликвидации последствий нефтезагрязнения.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
02 Ноя, 09:12
Нового министра новосибирского губернатора связали с «Эваларом»
02 Ноя, 08:55
Экс-министр здравоохранения Алтая получил 10 лет за взятки на госзакупках
02 Ноя, 08:49
Как тягучий мазут: содержание нефтепродуктов в Томи превышено в 286 раз
02 Ноя, 08:46
Сибирский ефрейтор признан виновным в избиении подруги до смерти
02 Ноя, 08:00
Улицу в Барабинске предложили назвать в честь известного правозащитника, погибшего после голодовки и пыток
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования