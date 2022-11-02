Как тягучий мазут: содержание нефтепродуктов в Томи превышено в 286 раз
02 Ноя 2022, 08:49
Рядом с ЗАТО Северск в Томской области река Томь стала похожа «на тягучий мазут», сообщили в Росприроднадзор местные жители.
Жители Томской области обнаружили загрязнение реки Томь в районе Северска. Проверка показала превышение содержания нефтепродуктов до 286 раз.
Рядом с ЗАТО Северск в Томской области река Томь стала похожа «на тягучий мазут», сообщили в Росприроднадзор местные жители.
«Инспекторы Росприроднадзора выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию. Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз», — рассказала в своем тг-канале глава ведомства Светлана Радионова.
Виновные пока не найдены, отметила чиновница. Информация передана в администрацию ЗАТО Северск для привлечения необходимых сил и средств к ликвидации последствий нефтезагрязнения.
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