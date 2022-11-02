Экс-министр здравоохранения Алтая получил 10 лет за взятки на госзакупках

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Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко признан виновным в получении взяток на поставках медицинских изделий. Также осужден его помощник Рустам Туюнчеков.

Горно-Алтайский суд признал Коваленко виновным по пунктами «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, организованной группой, в крупном размере), а также в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Туюченкову помимо получения взяток вменили и ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество), сообщили в региональном управлении СК РФ 2 ноября.

Суд установил, что с апреля 2020 года по январь 2021-го Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали взятки от руководителей компаний за заключение госконтрактов на поставку медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Общая сумма взяток оценивается в 16 млн рублей.

«Следователями на основании полученного судебного решения наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 18 млн рублей», — уточнили в ведомстве.



Чиновники признали вину частично.

Суд приговорил Коваленко и Туюнчекова к 10 годам колонии строгого режима и штрафам по 15 млн рублей. Решение пока не вступило в силу.

Глава республики Олег Хорохордин уволил Коваленко 31 марта 2021 года в связи с утратой доверия.