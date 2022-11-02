Экс-министр здравоохранения Алтая получил 10 лет за взятки на госзакупках

© СК РФ по Республике Алтай
Экс-министр здравоохранения Алтая получил 10 лет за взятки на госзакупках
02 Ноя 2022, 08:55

Бывший министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко признан виновным в получении взяток на поставках медицинских изделий. Также осужден его помощник Рустам Туюнчеков.

Горно-Алтайский суд признал Коваленко виновным по пунктами «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, организованной группой, в крупном размере), а также в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Туюченкову помимо получения взяток вменили и ч. 1 ст. 159 УК (мошенничество), сообщили в региональном управлении СК РФ 2 ноября.

Суд установил, что с апреля 2020 года по январь 2021-го Коваленко и Туюнчеков неоднократно получали взятки от руководителей компаний за заключение госконтрактов на поставку медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. Общая сумма взяток оценивается в 16 млн рублей.

«Следователями на основании полученного судебного решения наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 18 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Чиновники признали вину частично.

Суд приговорил Коваленко и Туюнчекова к 10 годам колонии строгого режима и штрафам по 15 млн рублей. Решение пока не вступило в силу.

Глава республики Олег Хорохордин уволил Коваленко 31 марта 2021 года в связи с утратой доверия.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
02 Ноя, 09:12
Нового министра новосибирского губернатора связали с «Эваларом»
02 Ноя, 08:55
Экс-министр здравоохранения Алтая получил 10 лет за взятки на госзакупках
02 Ноя, 08:49
Как тягучий мазут: содержание нефтепродуктов в Томи превышено в 286 раз
02 Ноя, 08:46
Сибирский ефрейтор признан виновным в избиении подруги до смерти
02 Ноя, 08:00
Улицу в Барабинске предложили назвать в честь известного правозащитника, погибшего после голодовки и пыток
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования