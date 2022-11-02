Близкие томских мобилизованных рассказали, как тех бросили на передовую

© t.me/mazur_70. Отправка мобилизованных из Томской области

Мобилизованных жителей Томской области отправили на передовую во время «спецоперации», рассказали их близкие. Они могли оказаться под Сватово, с некоторыми уже потеряна связь. Теперь жены и матери пытаются добиться от властей правды.

Жительницы Томской области начали массово писать в комментариях в телеграм-канале губернатора Владимира Мазура о тяжелой ситуации, в которой оказались их родственники на территории ЛНР в районе города Сватово (находится под контролем ВС РФ с марта 2022 года). Они рассказали Тайге.инфо, с чем пришлось столкнуться их близким.

26-летний Иван, ранее служивший два года по контракту, был мобилизован 27 сентября военкоматом Верхнекетского района Томской области. Его приписали к 55-й мотострелковой бригаде, которая формально дислоцируется в Туве, рассказала его гражданская супруга Мари Перова (имена героев изменены). Мужчину отправили на сборы в Екатеринбург, там им выдали форму и отправили в Луганскую область.

«Тревогу я забила после того, как в 20-х числах октября мой молодой человек был уже на территории Луганской области и принимал участие в боевых действиях в районе двух поселков. Они там окапывались, и он попал под минометный обстрел так же, как и многие его товарищи, — рассказала Мари. — Мы с ним были на связи, и я его спросила „трупы-то были“, ответил: „Были“».

Сам молодой человек был ранен в руку и должен числиться «трехсотым», отметила Перова.

«Но я звонила в Минобороны, всё выясняла — нигде он в списках не числится. Ни паспорта, ни военного билета у него нет, жетон ему никто не выдал. Обращалась везде. Насколько мне известно, информация была предоставлена губернатору Владимиру Мазуру через депутатов Госдумы. Реакция есть, но она не та, которую мы хотим слышать», — добавила женщина, которая привела в пример Свердловскую область, где, по некоторым данным, уже решается вопрос о возвращении части мобилизованных из зоны «спецоперации».

По данным депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова, в зону боевых действий отправили не менее 146 необученных солдат с Урала. Часть фамилий он уже предоставил министру оборону Сергею Шойгу. «Плюс в личных сообщениях пока не обработаны 184 обращения. Очевидно, будет больше», — признал Иванов.

«Ситуация сложная и запутанная, потому что они [мобилизованные томичи] не проходили той боевой подготовки и слаженности, которая должна была происходить, — считает Мари. — Не знает он [Иван] и своей части, роты. Я уже сама выяснила через Минобороны, что это воинская часть №55115 (там дислоцируется 55-я мотострелковая бригада — прим. Тайги.инфо). Звоню туда, там мне сказали, что их собрали и вопрос решается. Я говорю: „Стоп, это точно? Насколько мне известно, если там их собрали, то Ивана среди них нет“. Меня спрашивают: „Это утверждение или вопрос?“ Я говорю: „Утверждение, я с ним на связи“».

Сейчас молодой человек может находиться в Сватово. Оттуда мобилизованных могут отправлять в зону боевых действий. Ивану, несмотря на ранение, снова предложили «идти на передок», рассказала его гражданская супруга. Но в Минобороны ее уверяли, что «даже если царапина, его должны были госпитализировать».

«Парню 26 лет, жизни он не видел. Он внутри, в душе, военнослужащий, он шел с настроем боевым, не только он, но и товарищи с области. Я просто сегодня понимаю, когда он мне говорит все эти вещи: „Мы без боеприпасов, мы голодные, холодные“. Они сейчас в настолько запутанной ситуации, и еще, думаю, их сейчас там начнут признавать дезертирами», — предположила женщина.

По ее данным, подобная ситуация затронула и других местных жителей — 3 ноября в администрации Верхнекетского района власти проведут специальную встречу с родственниками мобилизованных.

Сам Иван рассказал, что его рота столкнулась с серьезными проблемами, связанными со снабжением и поведением командиров. Он считает, что их нельзя было отправлять без надлежащего обучения на передовую и, по-хорошему, они сейчас должны находиться «в учебке в Ростове-на-Дону». По его словам, в 55-й бригаде «много отказников».

Родственница мобилизованного асиновским военкоматом по имени Наталья попросила помощи у Мазура через его телеграм-канал, потому что в министерство обороны «не дозвониться», а горячая линия в местном военкомате тоже не отвечает.

«Кому задать вопрос почему наших мобилизованных кидают на первую линию фронта без нормальной подготовки и без командира бригады, 55 мотострелковая бригада обстрел, к кому обращаться… дайте ответ», — говорилось в ее сообщении.

«Рекомендуем Вам обратиться в Военную прокуратуру г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Карла-Маркса, 4 и в военный комиссариат г. Асино по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 52, контактный телефон: 83824124162», — ответил ей аккаунт администрации Первомайского района.

Как рассказала Тайге.инфо Наталья, в военную прокуратуру в итоге обратились «много матерей и жен»: «Там сказали, что взяли [жалобы] в рассмотрение. В военкомате, по запросу — они пропавшие без вести». Ее муж говорил, что был прикреплен к 55-й мотострелковой бригаде и вместе с сослуживцами жил в лесу. Сейчас с ним нет связи.

«Он рассказывал, что их повезли в зону [боевых] действий с автоматами и гранатами, высадили в поле и сказали двигаться в каком-то направлении. Потом начался обстрел, кто мог, тот вышел. Мы не можем с девочками ни от кого добиться, где они числятся, в какой бригаде», — отметила женщина.

При этом часть пользователей в комментариях у Мазура начали обвинять женщин, которые просят помощи, во лжи. Они предлагали кидать жалобы в чат-бот губернатора, называя родственниц мобилизованных «пачкой укроботов».

«Либо отправиться на передовую, либо разоружиться»

О проблемах мобилизованных томичей родственники рассказали и журналистам «ТВ2». По их словам, после одной из операций в часть прибыл замполит и спросил мобилизованных о желании продолжать дальше.

«Как говорят родственники, бригада согласилась, но при условии, что их обеспечат полным комплектом обмундирования и военной техники, — пишет издание. — Однако замполит предложил два выхода: „Либо отправиться на передовую в таких условиях, как есть сейчас, либо разоружиться, так как военнослужащие представляют опасность и тогда, дальнейшая судьба ребят неизвестна“».

Администратор чата «Мобилизация Томская область» Сергей Анцыгин подтвердил информацию родственников о том, что мобилизованные из региона, которые могли не пройти подготовку, попали под обстрелы. В этом же чате глава Зональненского сельского поселения Томского района Евгения Коновалова сообщила, что передаст всю информацию военкомам и депутатам Госдумы.

В Сватово, судя по сообщениям различных СМИ, находятся мобилизованные и из других регионов. Именно там, по данным Медиазоны*, командующий группировкой российских войск «Центр» в «спецоперации», генерал-полковника Александр Лапин мог приставить пистолет к голове мобилизованного 26-летнего лейтенанта Дмитрия Воднева, который вывел свою роту из-под обстрела в деревне Коломыйчиха, и потребовал от него вернуться на передовую. Об этом изданию говорили отец Воднева и очевидец инцидента.

В итоге мобилизованные, которых вывел Воднев, смогли связаться с родственниками, и их все-таки отправили в Белгородскую область. Сейчас бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Воднев находится под арестом в комендатуре в Валуйках, но никаких обвинений ему не предъявлено, рассказал его отец. При этом, по словам отца, Воднев не отказывался идти на мобилизацию, более того, он несколько раз приходил в военкомат, чтобы уехать.



В конце октября Лапина источник РБК и телеканал ЧГТРК «Грозный» сообщили об отстранении Лапина. При этом он остается командующим Центральным военным округом, в который в том числе входят сибирские воинские части. Его неоднократно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и бизнесмен Евгений Пригожин, который недавно признался в создании ЧВК «Вагнер».



Тайга.инфо

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