Шасси разрушились у пассажирского самолета при посадке в Иркутске

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Шасси разрушились у пассажирского самолета при посадке в Иркутске
02 Ноя 2022, 12:04

В Иркутской области при посадке пассажирского самолета разрушились шасси. О пострадавших не сообщается.

Самолет Airbus 320 из Душанбе совершил посадку в аэропорту Иркутска 2 ноября. У него разрушились пневматические шасси, передает «Интерфакс» со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«По предварительным данным, при посадке произошло разрушение пневматических шасси. Жертв и разрушений нет, возгорания не было», — отметили в ведомстве

На борту было 77 человек.

Прокуратура начала проверку.

UPD (17:05) В Восточном управлении СК РФ на транспорте уточнили, что самолет принадлежит «Уральским авиалиниям». На борту было 83 пассажира и шесть членов экипажа.

Проверка началась по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение требований транспортной безопасности).


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