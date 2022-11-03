Три рейса S7 задержали в Новосибирске

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Три рейса S7 задержали в Новосибирске
03 Ноя 2022, 07:47

В новосибирском аэропорту задержаны вылеты трех пассажирских лайнеров в Иркутск. Прокуратура начала проверку.

Три авиарейса компании S7 «Новосибирск-Иркутск» задержаны. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 3 ноября.

«Новосибирской транспортной прокуратурой в аэропорту проводится выездной прием граждан, организована проверка исполнения перевозчиками законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке авиарейса», — рассказали в ведомстве.

Позже два самолета смогли отправится в Иркутск. Но более 60 пассажиров еще ожидают свой рейс в гостинице.


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