Автобус с пассажирами загорелся в Омске
03 Ноя 2022, 08:00
«Поступило сообщение о возгорании моторного отсека пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту. В салоне на момент возгорания находилось 12 человек. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
От МЧС России привлекалось две единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
В центре Омска загорелся автобус с пассажирами. К тушению привлекали сотрудников МЧС.
«Поступило сообщение о возгорании моторного отсека пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту. В салоне на момент возгорания находилось 12 человек. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.
Автобус загорелся на улице Ленина. Площадь пожара составила 3 кв. метра.
От МЧС России привлекалось две единицы спецтехники и 12 человек личного состава.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Ущерб экологии от новосибирского свинокомплекса «Кудряшовский» оценили почти в 3 млрд Мобилизация усугубила дефицит кадров в сельском хозяйстве Новосибирской области Незаконное казино нашли около управления МВД по Туве Барнаулец продолжает голодовку из-за отказа властей предоставить лекарство его ребенку со СМА Владелец и менеджеры новосибирской фабрики обуви отделались условным за гибель 10 сотрудников при пожаре
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo