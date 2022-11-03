Автобус с пассажирами загорелся в Омске

03 Ноя 2022, 08:00

В центре Омска загорелся автобус с пассажирами. К тушению привлекали сотрудников МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании моторного отсека пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту. В салоне на момент возгорания находилось 12 человек. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.

Автобус загорелся на улице Ленина. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

От МЧС России привлекалось две единицы спецтехники и 12 человек личного состава.


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