Автобус с пассажирами загорелся в Омске

В центре Омска загорелся автобус с пассажирами. К тушению привлекали сотрудников МЧС.

«Поступило сообщение о возгорании моторного отсека пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту. В салоне на момент возгорания находилось 12 человек. Все эвакуировались, пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.



Автобус загорелся на улице Ленина. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

От МЧС России привлекалось две единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

