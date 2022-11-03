Владелец и менеджеры новосибирской фабрики обуви отделались условным за гибель 10 сотрудников при пожаре

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Владелец обувной фабрики в Новосибирской области признан виновным в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели 10 человек. Он и директора компании получили условные сроки.

Искитимский районный суд вынес обвинительный приговор по делу собственника и директоров обувной фабрики в Искитим, где 4 января 2018 года при пожаре погибли 10 человек. На скамье подсудимых были экс-владелец и бывший руководитель ООО «Обувь-НСК» Александр Меновщиков, а также Андрей Мамедов и его отец Василий Мамедов.

По версии следствия, зимой 2017 года собственник производственных помещений в поселке Чернореченский заключил с директором ООО «Обувь-НСК» договор аренды. Директор и исполнительный директор фирмы организовали в здании изготовление обуви и не обеспечили пожарную безопасность.

К производству обуви привлекли граждан Китая, Киргизии и России, но противопожарный инструктаж с работниками не проводили, утверждали в СК. Электросети в цехе эксплуатировались с перегрузкой и другими нарушениями пожарной безопасности. В итоге и элементы ограждения и утеплитель загорелись 4 января 2018 года. Сотрудники предприятия сами пытались тушить огонь. На месте погибли семь граждан Китая, двое приезжих из Киргизии и один россиянин.

Суд установил, что Меновщиков и Мамедовы нарушили требования пожарной безопасности. Первого признали виновным по ч. 3 ст. 219 УК (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По той же статье признан виновным Андрей Мамедов. Они получили по три года условно.

Василия Мамедова признали виновным по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Ему дали два года условно.

При этом Меновщиков в январе 2022 года уже организовал новый бизнес в Москве — ООО «Сладкий дом». Полный тезка Андрея Мамедова владеет четырьмя компаниями в Искитиме, в том числе ООО «Строительная компания „Побережье“».