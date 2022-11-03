Незаконное казино нашли около управления МВД по Туве

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В Кызыле нашли подпольное казино. Оно располагалось неподалеку от регионального управления МВД.

«С августа по октябрь 2022 года в одном из помещений здания №23 по улице Комсомольская в Кызыле проводились азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», — сообщили в СК РФ по Туве 3 ноября.



Здание находится в самом центре города. Примерно в 160 метрах от него, на соседней улице Ленина, располагается управление МВД по Туве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171.2 УК (незаконное проведение азартных игр). Во время обыска изъяты персональные компьютеры и деньги.

«Незаконная игровая деятельность выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Кызылу», — подчеркнули в Следственном комитете.

Пресс-служба МВД также выпустила сообщение о подпольном казино в Кызыле, но в нем утверждается, что заведение находилось на улице Интернациональная.

«На момент проверки в помещении игрового зала находились семь посетителей и два оператора, принимающих от игроков денежные средства и осуществляющих входной контроль посетителей. Ими оказались две жительницы Кызыла 1992 года рождения», — уточнили в полиции.

По данным МВД, всего изъято 23 комплекта компьютерной техники, телевизор LG, сотовые телефоны и 8,8 тыс. рублей.