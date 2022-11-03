Токаева выбрали президентом в Новосибирске

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наберет не менее 70% голосов на выборах главы республики, считают эксперты, собравшиеся на круглом столе в Новосибирске. Среди них был и бывший вице-губернатор региона Виктор Козодой, который недавно получил госнаграду этой страны.

Круглый стол, посвященный предстоящим выборам президента Казахстана, прошел в Новосибирске. Его организовал Новосибирский государственный университет экономики и управления. Кафедра мировой экономики, международных отношений и права пригласила для участия в дискуссии экспертов из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.



«Избирательная компания идет без всякого участия [экс-президента Нусултана] Назарбаева как влияющего и контролирующего фактора. Нет серьезного конкурента ни со стороны правящей элиты, ни со стороны непримиримой оппозиции», — отметил философ Андрей Чеботарев из Института государства и права Академии наук республики Узбекистан.

Эксперты сошлись во мнении, что президент Токаев «олицетворяет собой для населения стабильность», поэтому вопрос состоит только в том, сколько голосов он наберет. Действующий глава государства получит не менее 70%, считают они.

По мнению историка Владислава Кокоулин, после выборов никаких серьезных изменений в Казахстане не произойдет и республика сохранит свой традиционный курс на многовекторность.

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой, недавно получивший казахстанский орден «Достык» отметил, что нужно меньше слушать так называемых экспертов, которые пишут о Казахстане, хотя сами там даже не бывали. Для России Токаев — лучший вариант в должности президента, считает он.

Выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября. Помимо Токаева на них зарегистрировали директора Института исследований современного общества Мейрама Кажыкена (содружество профсоюзов Казахстана «Аманат»), Жигули Дайрабаева («Ауыл»), член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Каракату Абден («Национальный альянс профессиональных социальных работников»), Нурлана

Ауесбаева (Общенациональная социал-демократическая партия) и Салтанат

Турсынбекову («Қазақ аналары — дәстүрге жол»).