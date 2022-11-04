Пьяный забайкалец зарезал нетрезвого иркутянина в поезде

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26-летний житель Иркутской области убит в поезде «Владивосток-Москва». Под подозрение попал уроженец Забайкалья.

51-летний житель Забайкальского края и 26-летний житель Приангарья ехали в поезде «Владивосток-Москва». Оба были пьяны, и на участке между станциями Солнцево и Карымская между ними произошел конфликт, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

Старший мужчина несколько раз ударил молодого человек ножом в грудь. Тот погиб на месте.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подозреваемый арестован.