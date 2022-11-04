Красноярские власти отдали 160-миллионный контракт на систему оплаты проезда в автобусах экс-министру

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Госпредприятие красноярского правительства заключило крупный контракт на создание новой системы оплаты в общественном транспорте. Подряд отдали экс-министру информатизации и связи. Руководство заказчика заявило, что людям не нужно объяснять источники финансирования проекта.

Госпредприятие «Красноярскавтотранс» объявило конкурс на создание и внедрение программного обеспечения «для реализации программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы учёта и оплаты проезда на пассажирском транспорте Красноярского края». Торги признаны несостоявшимися, договор подписали с единственным участником — АО «КрасИнформ», говорится на сайте госзакупок.

Для разных видов проездных планируется использовать социальные транспортные карты, обычные транспортные и банковские карты, а также наличные. Система должна справляться с обработкой не менее 1 млн в сутки.

Директор «Красноярскавтотранса» Вячеслав Ерошевич сказал «Проспекту мира», что прототип приложения «почти готов». Его начнут тестировать с середины ноября на некоторых маршрутах. Он заявил, что затраты на создание приложения пойдут «в счет будущих доходов», но отказался объяснить журналистам, что это значит, отметив, что «читателям не нужно объяснять про затраты».

Начальная стоимость контракта был 182,9 млн рублей. АО «КрасИнформ» получило его за 164,35 млн.

«КрасИнформ» возглавляет Алексей Туров. Он был министром информатизации и связи в 2010-2014 годах. Также Туров возглавляет ООО «Дистанция пути 17» с годовой выручкой 1,4 млрд рублей. А вот выручка «КрасИнформа» в 2021 году оказалась даже ниже суммы госконтракта, полученного от «Красноярскавтотранса» — лишь 158 млн.

«Выглядит как откровенный схематоз. Годовая выручка всей этой конторы, где работает 48 человек, немногим меньше стоимости закупки, — отметил депутат заксобрания края Александр Глисков в своем телеграм-канале. — Руководит фирмой однофамилец бывшего краевого министра информатизации и связи. И судя, по комментарию заказчика, эту сумму хотят еще и в тариф включить, чтобы пассажиры ее оплатили в конечном итоге».

В августе 2022 года власти Красноярска объявили о приостановке работы приложения «Транспорт Красноярска», через которое жители могли оплачивать проезд. Проблемы с оплатой, судя по сообщениям местных СМИ, сохраняются.