Массовая драка мобилизованных произошла в Кузбассе

© t.me/incident_kuzbass
Массовая драка мобилизованных произошла в Кузбассе
04 Ноя 2022, 08:45

В Кемеровской области произошла массовая драка мобилизованных. Теперь им запрещено покидать учебный центр в Юрге, а их родственники жалуются на то, что у призванных отобрали телефоны.

Массовая драка мобилизованных произошла в учебном центре в Юрге. Видео опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Кукзбасс».

В ролике видны толпы людей в форме. Автор видео комментирует, что драка шла «толпа на толпу». Тех, кто пострадал, «утаскивали».

После этого центр посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он подтвердил факт драки.

«Случай подтвердился. Я сегодня встречался с группой тех, кто был задействован. Мы разбирали поведение каждого. И сегодня они дали [слово] всему офицерскому составу — каждый из них представлялся, говорил, откуда мобилизован — что никогда больше история не повторится», — заявил Цивилёв.

«К сожалению, у нас есть случаи покидания территории гарнизона военнослужащими — они убывают в город Юрга, приобретают алкогольные напитки, — добавил губернатор. — Единичные случаи такие есть. Решение мое — запрет полностью покидать территорию части, только по увольнительным в случаях экстренной необходимости: встреча с приехавшей матерью или женой».

В то же время родственники мобилизованных пожаловались через «Инцидент.Кузбасс», что в 74-й Юргинской бригаде забрали телефоны, в том числе кнопочные. «Не дают выходить на связь с родными и близкими, запретили все выходы в город, не дают увидеться с родными», — рассказал подписчик телеграм-канала.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
04 Ноя, 09:12
Сотрудник Росказначейства из Бурятии и экс-юрист Народного Хурала погибли в «спецоперации»
04 Ноя, 08:45
Массовая драка мобилизованных произошла в Кузбассе
04 Ноя, 07:23
Красноярские власти отдали 160-миллионный контракт на систему оплаты проезда в автобусах экс-министру
04 Ноя, 06:59
Пьяный забайкалец зарезал нетрезвого иркутянина в поезде
04 Ноя, 06:13
Генерала Лапина убрали с поста командующего сибирскими военными
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования