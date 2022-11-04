Массовая драка мобилизованных произошла в Кузбассе

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В Кемеровской области произошла массовая драка мобилизованных. Теперь им запрещено покидать учебный центр в Юрге, а их родственники жалуются на то, что у призванных отобрали телефоны.

Массовая драка мобилизованных произошла в учебном центре в Юрге. Видео опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Кукзбасс».

В ролике видны толпы людей в форме. Автор видео комментирует, что драка шла «толпа на толпу». Тех, кто пострадал, «утаскивали».

После этого центр посетил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Он подтвердил факт драки.

«Случай подтвердился. Я сегодня встречался с группой тех, кто был задействован. Мы разбирали поведение каждого. И сегодня они дали [слово] всему офицерскому составу — каждый из них представлялся, говорил, откуда мобилизован — что никогда больше история не повторится», — заявил Цивилёв.

«К сожалению, у нас есть случаи покидания территории гарнизона военнослужащими — они убывают в город Юрга, приобретают алкогольные напитки, — добавил губернатор. — Единичные случаи такие есть. Решение мое — запрет полностью покидать территорию части, только по увольнительным в случаях экстренной необходимости: встреча с приехавшей матерью или женой».

В то же время родственники мобилизованных пожаловались через «Инцидент.Кузбасс», что в 74-й Юргинской бригаде забрали телефоны, в том числе кнопочные. «Не дают выходить на связь с родными и близкими, запретили все выходы в город, не дают увидеться с родными», — рассказал подписчик телеграм-канала.

