Иркутским полицейским закупили мобильные телефоны под видом гособоронзаказа

© unsplash.com/Camilo Jimenez
Иркутским полицейским закупили мобильные телефоны под видом гособоронзаказа
04 Ноя 2022, 14:00

Полиция Иркутской области закупила более 250 мобильных телефонов. В конкурсной документации характеристики ограничены наличием микрофона, динамиков и зарядного устройства.

ГУ МВД по Иркутской области объявило конкурс на поставку 265 телефонов. В опубликованных на сайте госзакупок документах, нет никаких характеристик для гаджетов, кроме того, что они должны быть двухсимочными, иметь динамик, микрофон и зарядное устройство.

Начальная стоимость одного телефона составила 2,44 тыс. рублей. Общая цена контракта — около 650 тыс. рублей. Уточняется, что закупка проводилась в рамках гособоронзаказа.

Победителем стала фирма «Опттрейдинг», получившая контракт за 647,9 тыс. рублей.

В документации не указан ИНН компании. Но в Омской области зарегистрировано ООО «Опттрейдинг», которое занимает продажей электротоваров и уже получало контракты на смартфоны для полиции.

В августе 2022 года компания заключила договор на поставку сразу 485 гаджетов с федеральным учреждением «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Причем, тогда смартфоны были в разных комплектациях, включая четыре с восьмиядерными процессорами и встроенной памятью на 64 Гб (такие закупали по 13 тыс. рублей за штуку).

Фирма зарегистрирована в СНТ «Зеленая падь» на одном из садовых участков.

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
04 Ноя, 09:12
Сотрудник Росказначейства из Бурятии и экс-юрист Народного Хурала погибли в «спецоперации»
04 Ноя, 08:45
Массовая драка мобилизованных произошла в Кузбассе
04 Ноя, 07:23
Красноярские власти отдали 160-миллионный контракт на систему оплаты проезда в автобусах экс-министру
04 Ноя, 06:59
Пьяный забайкалец зарезал нетрезвого иркутянина в поезде
04 Ноя, 06:13
Генерала Лапина убрали с поста командующего сибирскими военными
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования