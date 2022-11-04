Иркутским полицейским закупили мобильные телефоны под видом гособоронзаказа

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Полиция Иркутской области закупила более 250 мобильных телефонов. В конкурсной документации характеристики ограничены наличием микрофона, динамиков и зарядного устройства.

ГУ МВД по Иркутской области объявило конкурс на поставку 265 телефонов. В опубликованных на сайте госзакупок документах, нет никаких характеристик для гаджетов, кроме того, что они должны быть двухсимочными, иметь динамик, микрофон и зарядное устройство.

Начальная стоимость одного телефона составила 2,44 тыс. рублей. Общая цена контракта — около 650 тыс. рублей. Уточняется, что закупка проводилась в рамках гособоронзаказа.

Победителем стала фирма «Опттрейдинг», получившая контракт за 647,9 тыс. рублей.

В документации не указан ИНН компании. Но в Омской области зарегистрировано ООО «Опттрейдинг», которое занимает продажей электротоваров и уже получало контракты на смартфоны для полиции.

В августе 2022 года компания заключила договор на поставку сразу 485 гаджетов с федеральным учреждением «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ». Причем, тогда смартфоны были в разных комплектациях, включая четыре с восьмиядерными процессорами и встроенной памятью на 64 Гб (такие закупали по 13 тыс. рублей за штуку).

Фирма зарегистрирована в СНТ «Зеленая падь» на одном из садовых участков.