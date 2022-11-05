Бывшего мэра Иркутска назначили замглавы российской администрации Мариуполя

© t.me/DmitryBerdnikov. Дмитрий Бердников (слева)

Бывший мэр Иркутска Дмитрий Бердников («Единая Россия») назначен первым замглавы российской администрации Мариуполя в ДНР. Для него это существенное понижение в статусе после должности вице-премьера Якутии. Он приходится сыном советнице прежнего генерального прокурора.

«По просьбе федеральных властей и руководства ДНР Дмитрий Бердников переходит на работу первым заместителем главы города Мариуполь ДНР», — написал в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Он утверждает, что Бердников будет заниматься «вопросами восстановления разрушенного города» и приводит в пример опыт Бердникова по работе в Тулуне Иркутской области после масштабного наводнения. Но Николаев не уточнил, как именно Бердников воспринимался в Иркутске.

Что известно о Бердникове

Дмитрий Бердников Родился в 1966 году, окончил Иркутский политехнический институт. Его мать — советник прежнего генерального прокурора Р Ф Юрия Чайки Альбина Ковалёва, около 17 лет возглавлявшая прокуратуру Иркутска. В начале 1990-х Дмитрий Бердников руководил завод «Байкалинтерпласт», а затем, по данным СМИ, сотрудничал со Службой внешней разведки РФ.

До прихода в политику Бердников работал в ООО «Бизнес-центр „Ладога“», зарегистрированном в Санкт-Петербурге. В 2012 году вместе со своей супругой Майей Алексеевой он основал УК «Ладога», но компанию ликвидировали перед выборами гордумы Иркутска в августе 2014-го. Кроме того, по данным сервиса «Контур-Фокус», в начале 2000-х Бердников некоторое время был гендиректором иркутской общественной организации «Содействие и помощь инвалидам и ветеранам — защитникам отечества и правопорядка».

В 2014 году Бердников впервые стал депутатом гордумы Иркутска и сразу же — ее спикером, что было крайне неожиданно. После отмены выборов мэра Иркутска с подачи губернатора-единоросса Сергея Ерощенко именно Бердникова депутаты назначили главой администрации.

В марте 2020 года Бердников на фоне конфликта с новым составом гордумы и рядом влиятельных региональных депутатов-застройщиков не стал выдвигаться на пост сити-менеджера. Тогда еще врио губернатора, назначенный Кремлем Игорь Кобзев пристроил его и.о. первого замглавы региона. Но заксобрание Иркутской области отказалось согласовать назначение.

После того, как Кобзев выиграл губернаторские выборы, он не стал снова выдвигать Бердникова на согласование в региональный парламент. Вместо этого Бердникову нашли кресло вице-премьера Якутии по «вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста» — должность была специально создана перед назначением. Мост, напомним, строит корпорация «ВИС», известная по скандальным проектам государственно-частного партнерства в Новосибирской области, где уже фактически сорваны сроки строительства семи обещанных властями поликлиник.

В телеграм-канале самого Бердникова пока нет ни слова о работе в Мариуполе.