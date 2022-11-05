Трое мальчиков пропали в Ачинске

05 Ноя 2022, 06:34

В Красноярском крае пропали сразу трое детей. Им от девяти до 11 лет.

11-летний ребенок пропал в Ачинске. Он ушел из дома по улице Дружбы народов 4 ноября (в День народного единства), сообщили в ГУ МВД по Красноярском крае.

Заявление в полицию поступило от матери пропавшего, которая родилась в 1985 году.

«Полицейскими незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых установлено, что двоих приятелей пропавшего, братьев 9 и 11 лет, также нет дома. Предположительно, несовершеннолетние гуляли на улице втроем», — рассказали в ведомстве.

Все дети на вид соответствуют своему возрасту, подчеркнули в МВД. Рост двоих — 150 см, младшего — около 120 см. Они одеты в куртки серого цвета, у третьего мальчика яркая куртка красно-синей расцветки.

Очевидцев просят сообщить всё, что им известно по телефону 8(39151) 97−002 или 102 с мобильного.

UPD (12:33) В полиции объявили, что пропавших в Ачинске детей нашли.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняем все обстоятельства», — отметили в ведомстве.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
05 Ноя, 11:06
Депутат-единоросс, которого новосибирец обвинял в нападении, умер
05 Ноя, 10:08
Новосибирского перевозчика сельхозпродукции потребовали обанкротить
05 Ноя, 07:57
Кости людей нашли при реконструкции центральной площади Сретенска
05 Ноя, 07:17
Бурятский минздрав решил сократить дефицит кадров в здравоохранении, урезав число вакансий
05 Ноя, 06:34
Трое мальчиков пропали в Ачинске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования