Трое мальчиков пропали в Ачинске

В Красноярском крае пропали сразу трое детей. Им от девяти до 11 лет.

11-летний ребенок пропал в Ачинске. Он ушел из дома по улице Дружбы народов 4 ноября (в День народного единства), сообщили в ГУ МВД по Красноярском крае.

Заявление в полицию поступило от матери пропавшего, которая родилась в 1985 году.

«Полицейскими незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых установлено, что двоих приятелей пропавшего, братьев 9 и 11 лет, также нет дома. Предположительно, несовершеннолетние гуляли на улице втроем», — рассказали в ведомстве.

Все дети на вид соответствуют своему возрасту, подчеркнули в МВД. Рост двоих — 150 см, младшего — около 120 см. Они одеты в куртки серого цвета, у третьего мальчика яркая куртка красно-синей расцветки.

Очевидцев просят сообщить всё, что им известно по телефону 8(39151) 97−002 или 102 с мобильного.

UPD (12:33) В полиции объявили, что пропавших в Ачинске детей нашли.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Выясняем все обстоятельства», — отметили в ведомстве.