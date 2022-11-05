Бурятский минздрав решил сократить дефицит кадров в здравоохранении, урезав число вакансий

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Бурятский минздрав решил сократить дефицит кадров в здравоохранении, урезав число вакансий
05 Ноя 2022, 07:17

Власти Бурятии решили сократить число вакансий в здравоохранении. Это делают из-за опасений не выполнить показатели государственного проекта.

Министерство здравоохранения Бурятии поручило медицинским организациям до 1 декабря «актуализировать штатные расписания с учетом анализа возможности сокращения вакантных ставок работников». Это следует из письма главы министерства и вице-премьера республики Евгении Лудоповой (копию опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»).

Решение принято «в связи с риском не достижения показателей регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». То есть из-за неисполнения госпрограммы чиновники предложили просто сократить количество вакансий.

По данным на октябрь 2022 года, которые Тайге.инфо удалось найти в открытых документах минздрава, в государственных медучреждениях Бурятии открыто не менее 313 вакансий.

38 врачей пока требуются в Республиканский принатальный центр, Республиканский наркологический диспансер и Детскую республиканскую клиническую больницу. Потребность в медсестра и акушерках для учреждений регионального уровня составляет 30 специалистов.

В поликлинику Улан-Удэ №2 требуется сразу 69 врачей и 68 сотрудников среднего медперсонала. Еще 17 человек нужны в стоматологические поликлиники, в том числе детскую, и в горбольницу №2.

В районные больницы нужно не менее 91 медика. Например, в Таргабатайской ЦРБ не хватает сразу 23 медсестры и заведующих местными фельдшерско-акушерскими пунктами — им обещают лишь 24 тыс. рублей в месяц и аренду жилья «за счет средств работника».


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