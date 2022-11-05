Кости людей нашли при реконструкции центральной площади Сретенска

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В забайкальском Сретенске нашли массовое захоронение. Кости обнаружили прямо под центральной площадью города.

При производстве строительных работ на центральной площади 40-летия победы в Сретенске обнаружены «костные останки». Об этом сообщили в СК РФ по Забайкалью 5 ноября.

«По предварительным данным, на месте проведения строительных работ ранее располагалось кладбище, и костные останки могут принадлежать захороненным людям», — рассказали в ведомстве.

Следователи планируют назначить судебную экспертизу. Началась доследственная проверка.

Сретенск основан в 17 веке как острог. В конце 18 века получил статус города. По последним данным, в нем проживает около 6 тыс. человек.