Новосибирского перевозчика сельхозпродукции потребовали обанкротить
© unsplash.com/Polina Rytova
В Новосибирске подан иск о банкротстве группы компаний «Амра». Она занимается торговлей зерном и комбикормами.
Индивидуальный предприниматель Константин Калашников подал иск о банкротстве новосибирского ООО «ГК „Амра“», говорится на сайте арбитража. Подробности иска пока не уточняются.
Компания занимается доставкой зерна и другой сельхозпродукцией, а также продает различные комбикорма.
ООО «ГК „Амра“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Дмитрию Никифорцеву.
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