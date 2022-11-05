Новосибирского перевозчика сельхозпродукции потребовали обанкротить

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В Новосибирске подан иск о банкротстве группы компаний «Амра». Она занимается торговлей зерном и комбикормами.

Индивидуальный предприниматель Константин Калашников подал иск о банкротстве новосибирского ООО «ГК „Амра“», говорится на сайте арбитража. Подробности иска пока не уточняются.

Компания занимается доставкой зерна и другой сельхозпродукцией, а также продает различные комбикорма.

ООО «ГК „Амра“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Дмитрию Никифорцеву.