Новосибирского перевозчика сельхозпродукции потребовали обанкротить

© unsplash.com/Polina Rytova
Новосибирского перевозчика сельхозпродукции потребовали обанкротить
05 Ноя 2022, 10:08

В Новосибирске подан иск о банкротстве группы компаний «Амра». Она занимается торговлей зерном и комбикормами.

Индивидуальный предприниматель Константин Калашников подал иск о банкротстве новосибирского ООО «ГК „Амра“», говорится на сайте арбитража. Подробности иска пока не уточняются.

Компания занимается доставкой зерна и другой сельхозпродукцией, а также продает различные комбикорма.

ООО «ГК „Амра“», по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит Дмитрию Никифорцеву.


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