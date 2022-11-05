Депутат-единоросс, которого новосибирец обвинял в нападении, умер

© kurer-sreda.ru. Мкртыч Овсепян

Скончался депутат горсовета Бердска Мкртыч Овсепян. В 2020 году его вместе с сыном, который был помощником областного парламентария, обвиняли в нападении с ножом на новосибирца. Но в итоге был осужден только Овсепян-младший, который отделался 1,5 годами.

66-летний депутат горсовета Мкртыч Овсепян «скоропостижно скончался» 5 ноября, сообщили в мэрии. Там утверждают, что с ним «прощается Бердск».

«Знакомые и коллеги Мкртыча Овсеповича характеризуют его как добросовестного, трудолюбивого человека высокого профессионализма, ведущего активную общественную деятельность и внесшего большой вклад в социально-экономическое развитие Бердска», — считают в мэрии.

Мкртыч Овсепян входил во фракцию «Единая Россия». Его называют владельцем сети мебельных магазинов «Уют», был соучредителем Армянского национально-культурного центра Новосибирской области.

В 2020 году новосибирский HR-специалист Максим Борщев обвинил Овсепяна вместе с его сыном Мгером (был помощником депутата заксобрания области) в вооруженном нападении.

Борщев рассказывал Тайге.инфо, что нападение произошло 29 марта 2020 года. Он находился в квартире друзей в новосибирском Академгородке и услышал настойчивый стук в дверь. В дверной глазок он увидел соседа снизу, который уже начал спускаться обратно. Мужчина пошел за ним, чтобы проверить, в чем дело, рассказал он. О семье Овсепянов до происшествия он ничего не знал.

«Я был безоружен и в квартиру соседей не заходил и, тем более, не проникал (важно в дальнейшем). Намерения заходить в квартиру соседей и совершать в отношении них какие-либо действия у меня не было, я лишь хотел с ними поговорить по поводу такого поведения их стороны, — говорил Борщев в фейсбуке. — Тут дверь в квартиру открылась (дверь открывается наружу), и (опускаю некоторые подробности, которые только для следствия) из квартиры на меня вылетел этот сосед и затем его сын. Они вдвоем напали на меня, оттеснили на лестничную клетку, после чего старший ударил кулаком в голову и, с целью оказания помощи сыну, стал удерживать меня за одежду и за руки, а младший в этот момент нанес мне три удара ножом в живот. Тут появились мои друзья, которые, возможно, не дали случиться более страшному, и унесли меня в квартиру».

У Борщева оказался пробит желудок. Он рассказал, что долгое время пробыл в больнице и остается нетрудоспобным.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Овсепяна-младшего, но и в отношении Борщева силовики захотели завести дело по ст. 139 УК (нарушение неприкосновенности жилища). По нему, впрочем Борщева, в итоге полностью оправдали.

Дело Мгера Овсепяна все-таки удалось довести до суда, его обвинили по пункту «з» ч. 2 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозило до 10 лет колонии. Но суд приговорил его к 1,5 годам и с учетом пребывания в СИЗО он вышел еще в апреле 2021 года.