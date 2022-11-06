Четверо пострадали при взрыве у кафе в Забайкалье
06 Ноя 2022, 05:57
«В кафе пытался пройти какой-то мужчина, я его не знаю. Его не пустили, он отошел и бросил какой-то предмет в сторону кафе. Потом раздался взрыв. Рядом находился я, мой брат и его девушка. Брата увезли в больницу», — рассказал собеседник «МК».
Взрыв предмета похожего на гранату произошло около кафе в забайкальском городе Шилка. Сообщается о четверых пострадавших.
Неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату, возле кафе «Байкал» в Шилке в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили со ссылкой на очевидцев и источники «МК в Чите» и «Чита.ру».
«В кафе пытался пройти какой-то мужчина, я его не знаю. Его не пустили, он отошел и бросил какой-то предмет в сторону кафе. Потом раздался взрыв. Рядом находился я, мой брат и его девушка. Брата увезли в больницу», — рассказал собеседник «МК».
Источник «Читы.ру» в правоохранительных органах подтвердил факт происшествия. По сведениям издания, могли пострадать четыре человека.
Официально Следственный комитет и МВД пока не комментировали взрыв.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo