Четверо пострадали при взрыве у кафе в Забайкалье

Взрыв предмета похожего на гранату произошло около кафе в забайкальском городе Шилка. Сообщается о четверых пострадавших.

Неизвестный взорвал предмет, похожий на гранату, возле кафе «Байкал» в Шилке в ночь на 6 ноября. Об этом сообщили со ссылкой на очевидцев и источники «МК в Чите» и «Чита.ру».

«В кафе пытался пройти какой-то мужчина, я его не знаю. Его не пустили, он отошел и бросил какой-то предмет в сторону кафе. Потом раздался взрыв. Рядом находился я, мой брат и его девушка. Брата увезли в больницу», — рассказал собеседник «МК».



Источник «Читы.ру» в правоохранительных органах подтвердил факт происшествия. По сведениям издания, могли пострадать четыре человека.

Официально Следственный комитет и МВД пока не комментировали взрыв.