Женщина погибла в жуткой аварии под Иркутском

© ГУ МВД по Иркутской области
Женщина погибла в жуткой аварии под Иркутском
06 Ноя 2022, 07:28

Грузовик протаранил Honda CR-V на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии погибла 57-летняя пассажирка внедорожника. На дороге введено временное ограничение движения.

ДТП случилось утром 6 ноября около поселка Новомальтинск. «По предварительной информации 63-летний водитель грузовика SCANIA допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Honda CR-V», — рассказали в ГУ МВД региона.

Введено временное ограничение проезда. Автоинспекторы регулируют движение транспортных потоков.


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