Женщина погибла в жуткой аварии под Иркутском
© ГУ МВД по Иркутской области
Грузовик протаранил Honda CR-V на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В результате аварии погибла 57-летняя пассажирка внедорожника. На дороге введено временное ограничение движения.
ДТП случилось утром 6 ноября около поселка Новомальтинск. «По предварительной информации 63-летний водитель грузовика SCANIA допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Honda CR-V», — рассказали в ГУ МВД региона.
Введено временное ограничение проезда. Автоинспекторы регулируют движение транспортных потоков.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo