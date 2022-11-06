Два грузовика загорелись на трассе в Новосибирской области. Подробности аварии

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Два грузовика столкнулись на трассе в Черепановском районе Новосибирской области. После ДТП автомобили загорелись. По данным полиции, авария произошла после того, как одна из машин выехала на встречку при обгоне. В ДТП погибла женщина.

Авария на 99 километре дороги Р-256 произошла вечером 5 ноября. «Водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Freightliner с полуприцепом, двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и при обгоне выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем „Маз“ с полуприцепом, за рулем которого находился мужчина 1962 года рождения», — рассказали в ГУ МВД региона.



После столкновения грузовики съехали в кювет, каждый по ходу своего движения, а потом загорелись.

Оба водителя с различными травмами попали в больницу. Пассажирка автомобиля Freightliner 1971 года рождения от полученных травм скончалась на месте.