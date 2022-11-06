Аэролодка «Пиранья» перевернулась в Красноярском крае, пропали три человека

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В районе Саяно-Шушенского водохранилища перевернулась аэролодка «Пиранья». На борту находились семь человек, трое пропали.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, днем 6 ноября стало известно об опрокидывании лодки «Пиранья».



«На судне, предположительно, находилось 7 человек, нахождение 3 человек неизвестно. Организованы поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении.

На поиски привлекаются спасатели Южного-сибирского поисково-спасательного отряда. К месту происшествия также выдвигаются силы краевых спасателей базирующиеся в населенном пункте Шушенское.

UPD: Пропавшие люди обружены в кабине лодки погибшими, сообщили в МЧС.