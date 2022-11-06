Кафе сгорело недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
© ГУ МЧС по Новосибирской области
Кафе узбекской кухни сгорело в Ленинском районе Новосибирска 6 ноября. С огнем боролись больше 6 часов.
Ночью 6 ноября в Ленинском районе Новосибирска загорелось кафе. Вызов в МЧС поступил в 03:50 (нск)
«Сначала были стуки, как будто салют. Решил проверить, а там пожар. Через 27 минут было 7 пожарных машин. Дымом заволокло дома по адресу: Хилокская 1Б, 1 В, 1Г», — рассказал очевидец паблику АСТ-54.
По данным МЧС, на момент прибытия пожарных горело здание площадью 500 кв. метров. Была угроза перехода огня на частный жилой дом.
На тушение привлекались от МЧС 10 единиц техники и 36 человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось к 10:40.
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