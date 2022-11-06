Юбилей завода «Росатома» в Красноярском крае отметили стриптизом
06 Ноя 2022, 10:45
Корпоратив с нескромными танцами прошел на предприятии «Росатома» в красноярском Зеленогорске. Идея принадлежит новому руководителю региональных проектов завода Юрию Кривову — до этого он работал в администрации Пензы, пишет тг-канал «Осторожно, новости».
По случаю 60-летия Электрохимического завода Зеленогорска (Красноярский край) некоторые работники предприятия получили госнаграды, следует из официального релиза. А вот неофициальная часть прошла с полуголыми танцовщицами и стриптизером. Видеозаписи с корпоратива кто-то слил в сеть.
Корпоратив с нескромными танцами прошел на предприятии «Росатома» в красноярском Зеленогорске. Идея принадлежит новому руководителю региональных проектов завода Юрию Кривову — до этого он работал в администрации Пензы, пишет тг-канал «Осторожно, новости».
«Именно в этом заключается корпоративная культура работников „Росатома“, на формирование которой тратятся а****ы [много]денег?, — сказал собеседник журналистов. — У „Росатома“ есть сложившиеся десятилетиями традиции, высокая ответственность и корпоративная культура. Это то, что „Росатом“ всегда объединяло, делало нас единым мощным организмом, способным выполнять самые сложные задачи».
На сайте «Росатома» 60-летнему юбилею посвящен пресс-релиз о награждении работников предприятия.
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