Юбилей завода «Росатома» в Красноярском крае отметили стриптизом

По случаю 60-летия Электрохимического завода Зеленогорска (Красноярский край) некоторые работники предприятия получили госнаграды, следует из официального релиза. А вот неофициальная часть прошла с полуголыми танцовщицами и стриптизером. Видеозаписи с корпоратива кто-то слил в сеть.

Корпоратив с нескромными танцами прошел на предприятии «Росатома» в красноярском Зеленогорске. Идея принадлежит новому руководителю региональных проектов завода Юрию Кривову — до этого он работал в администрации Пензы, пишет тг-канал «Осторожно, новости».



«Именно в этом заключается корпоративная культура работников „Росатома“, на формирование которой тратятся а****ы [много]денег?, — сказал собеседник журналистов. — У „Росатома“ есть сложившиеся десятилетиями традиции, высокая ответственность и корпоративная культура. Это то, что „Росатом“ всегда объединяло, делало нас единым мощным организмом, способным выполнять самые сложные задачи».

На сайте «Росатома» 60-летнему юбилею посвящен пресс-релиз о награждении работников предприятия.