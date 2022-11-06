Юбилей завода «Росатома» в Красноярском крае отметили стриптизом

06 Ноя 2022, 10:45

По случаю 60-летия Электрохимического завода Зеленогорска (Красноярский край) некоторые работники предприятия получили госнаграды, следует из официального релиза. А вот неофициальная часть прошла с полуголыми танцовщицами и стриптизером. Видеозаписи с корпоратива кто-то слил в сеть.

Корпоратив с нескромными танцами прошел на предприятии «Росатома» в красноярском Зеленогорске. Идея принадлежит новому руководителю региональных проектов завода Юрию Кривову — до этого он работал в администрации Пензы, пишет тг-канал «Осторожно, новости».

«Именно в этом заключается корпоративная культура работников „Росатома“, на формирование которой тратятся а****ы [много]денег?, — сказал собеседник журналистов. — У „Росатома“ есть сложившиеся десятилетиями традиции, высокая ответственность и корпоративная культура. Это то, что „Росатом“ всегда объединяло, делало нас единым мощным организмом, способным выполнять самые сложные задачи».

На сайте «Росатома» 60-летнему юбилею посвящен пресс-релиз о награждении работников предприятия.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий «Фальшивые документы о родственниках присылали»: в Новосибирске почтили память жертв политрепрессий
Последние материалы
06 Ноя, 13:26
Пётр Щетинкин: невостребованный герой Новосибирска
06 Ноя, 11:30
Аэролодка «Пиранья» перевернулась в Красноярском крае, пропали три человека
06 Ноя, 10:45
Юбилей завода «Росатома» в Красноярском крае отметили стриптизом
06 Ноя, 08:44
Подорвавший людей у кафе в Забайкалье задержан
06 Ноя, 08:20
Кафе сгорело недалеко от Хилокского рынка в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования