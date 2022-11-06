Пётр Щетинкин: невостребованный герой Новосибирска

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Пётр Ефимович Щетинкин широко известен как один из лидеров партизанского движения в Сибири и руководитель группы, которая арестовала барона Унгерна в Монголии. Значительно меньше сибиряки знают о том, что он был, по сути, организатором пограничной службы в Сибири и полным георгиевским кавалером Первой мировой войны. Он мог бы стать одним из символов Новосибирска, как маршал авиации Александр Покрышкин, но не стал. О том, почему это произошло, Тайге.инфо рассказал профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета СибУПК, доктор исторических наук Владислав Кокоулин.

Тайга.инфо: Как Пётр Щетинкин оказался в Сибири?



— Щетинкин родился в Рязанской губернии в семье бедного крестьянина. Ему пришлось рано начать трудовую деятельность, а в школе он проучился всего два года. Был призван на военную службу, закончил школу подпрапорщиков, а с началом Первой мировой войны в звании фельдфебеля отправился на фронт. Дослужился до штабс-капитана. Кроме четырёх Георгиевских крестов получил ещё и медаль Французской республики. А в декабре 1916 года был направлен в Сибирь начальником учебной команды 59-го Сибирского стрелкового полка.

Тайга.инфо: Чем же отличился Пётр Щетинкин во время Первой мировой войны?

— Вот, например, что было сказано в представлении к награждению Георгиевским крестом: подпрапорщик Пётр Щетинкин в сентябре 1914 года во время ночной атаки подал личный пример храбрости и неустрашимости своим подчинённым.

Очередной Георгиевский крест он получил уже в октябре того же года, когда не только личным примером, но и грамотным командованием сумел провести своих подчинённых под сильным шрапнельным огнём к переправе, которую необходимо было занять.

В итоге за год он стал кавалером всех четырёх степеней Георгиевского креста — полным кавалером, которому должны были отдавать честь даже генералы. Плюс ещё и медали. Представьте себе, простой парень из крестьянской среды только личной храбростью и какой-то необычайной военной смекалкой смог достичь таких высот. А потом он ещё получит три офицерские награды и закончит войну в декабре 1917 года в чине штабс-капитана.

Его карьера, скорее всего, развивалась бы по военной линии, если бы не революция в 1917 году.

Тайга.инфо: Что же она изменила в биографии Петра Щетинкина?

— Революция быстро втянула 32-летнего Петра Щетинкина в круговорот событий. В конце 1917 года он стал начальником уголовного розыска Ачинска, в феврале 1918 года — начальником военного отдела Ачинского уездного исполкома. В те годы уголовному розыску приходилось решать самые разнообразные задачи, в том числе вести борьбу с контрреволюцией и саботажем на хлебозаготовках. В 1920 году эти функции будет выполнять чека.

В марте 1918 года он вступает в ряды РКП (б), а когда началось выступление чехословаков в Сибири Пётр Щетинкин становится членом военно-революционной тройки для ликвидации чехословацкого мятежа. Однако как мы помним из истории, Советская власть в Сибири потерпела поражение и многие активные её деятели или погибли, или были вынуждены уйти в «подполье». Пришлось скрываться и Петру Щетинкину, но недолго. Уже в октябре 1918 года он становится командиром партизанского отряда.

Тайга.инфо: Что можно сказать об этом времени?

— От природы Пётр Щетинкин отличался организаторскими способностями и лидерскими качествами. Поэтому ему удалось не только возглавить партизан, но и наладить дисциплину в отряде, организовать обучение военному делу. Ведь не случайно Колчак назначил награду в 50 тысяч рублей золотом за поимку или убийство Щетинкина.

К северу от железнодорожной магистрали в Енисейской губернии образовались партизанские республики — территории, не подчинённые белым властям. Попытки белых «с наскока» ликвидировать партизанские республики не удавались. В итоге колчаковцам пришлось отвлекать от фронта крупные силы, чтобы справиться с партизанами.

Кстати, в это время и состоялась первая встреча Щетинкина с бароном Унгерном.

Тайга.инфо: Как это произошло?

— Белым удалось окружить Северо-Ачинский отряд. Казалось, что разгром отряда неминуем. И тут Щетинкин принимает неординарное решение — решает перейти железную дорогу на виду у белых. Рано утром, бросившись в атаку, отряд прорывает кольцо не ожидавших такого отчаянного броска белых и прорывается к железной дороге. В это время наперерез бросается казачья сотня барона Унгерна, но щетинкинцы успевают переправиться через железную дорогу и скрываются в тайге, которую белые считали непроходимой. Никто ещё не проходил через тайгу, а Щетинкин смог.

Он провёл своих бойцов через горы: 700 километров по заснеженным перевалам. Дошёл до реки Маны и соединился с партизанской армией Кравченко. Кстати, и Кравченко считал тайгу непроходимой и с этой стороны не выставил вообще никакого ограждения и даже не высылал разведку в этом направлении. Когда щетинкинцы вышли в расположение армии Кравченко, он долго не мог поверить, что отряд Щетинкина практически без потерь прошёл сквозь тайгу. Казалось, что он «свалился прямо с неба».

В итоге отряд Щетинкина был зачислен в армию отдельным полком, а сам Щетинкин стал помощником командующего армией. Летом 1919 года Щетинкину пришлось совершить второй поход — две недели через тайгу и Саянский хребет в Урянхайский край (Туву).

Тайга.инфо: Саянский поход наверняка был тяжёлым испытанием для партизан.

— Конечно. Ведь приходилось идти по непроходимой местности с обмундированием и вооружением. Парадоксально, но историки до сих не знают точного маршрута партизанской армии.

Сохранились воспоминания участников этого похода. Их достаточно много, но они противоречат друг другу и часто не складываются в общую картину. Историкам приходится принимать многие сообщения, что говорится «на веру»: партизан искренне рассказывает о пережитых событиях, но путается в деталях, а иной раз опровергает самого себя. Некоторые пункты похода можно восстановить, исходя из донесений белых о движении партизан. Но проблема в том, что и белые зачастую точно не знали, где находится партизанский отряд.

Тайга.инфо: Как воевали дальше?

— Уже больше месяца длился переход, пока, наконец, щетинкинцы не вышли к Белоцарску (современный Кызыл). К этому времени колчаковский гарнизон бежал, поэтому партизаны, не встречая сопротивления, заняли город. Но преследовавший Щетинкина отряд казаков есаула Бологова настиг партизан и готовился их уничтожить. Численный перевес белых и общая усталость и истощённость партизан, казалось, должны были привести к разгрому Щетинкина. Но он вновь проявил военную смекалку и смог ложным отступлением заманить казаков в ловушку. В итоге последовал сокрушительный разгром.

А дальше были варианты — или идти через Монголию на соединение с красными (на чём настаивал Щетинкин) или двигаться на Минусинск (что планировал Кравченко). В итоге было решено идти на Минусинск, который был освобождён 13 сентября 1919 года. Образовался Минусинский фронт, партизанская армия увеличилась до 30 тысяч человек, состоялось несколько крупных сражений с колчаковскими отрядами и партизаны одерживали победу за победой.

Во многом это была заслуга Щетинкина — он смог решительно пресечь мародёрство партизан и при этом обеспечить фуражом и продовольствием огромную партизанскую армию. Организовал он и разведку — пригодился опыт Первой мировой. А когда колчаковская армия отступала вдоль Транссиба, партизаны, действуя скоординированно с Красной Армией, наносят сокрушительный удар Колчаку.

Тайга.инфо: Чем занимался Щетинкин после восстановления Советской власти в Сибири?

— После окончания Гражданской войны в Сибири Пётр Щетинкин включился в активную работу по укреплению Советской власти. В 1920 году он был включён в состав Чрезвычайного революционного трибунала, который судил колчаковских министров. В этом же году он был заместителем председателя Ачинского уездного исполкома Советов. А затем в составе партизан-добровольцев отправился воевать против генерала Врангеля, укрепившегося в Крыму. Правда, эта сторона его биографии, к сожалению, мало известна.

Тайга.инфо: Что так?

— Есть версия, что он воевал в составе отрядов, подчинявшихся батьке Махно. Но прямых свидетельств пока нет. Возможно, где-то в недрах Российского государственного военного архива можно найти соответствующие документы, но этим никто не занимался. Но, тем не менее, за храбрость, инициативность и нестандартные военные решения командующий Южным фронтом РККА Михаил Фрунзе называл Щетинкина «сибирским Чапаевым».

Тайга.инфо: А как Щетинкину удалось арестовать Унгерна?

— По просьбе главнокомандующего Монгольской народной армии и военного министра Монголии Сухэ-Батора на помощь Монгольской народной республике был отправлен экспедиционный отряд. Возглавил его Пётр Щетинкин. В задачу отряда входила ликвидация остатков отрядов Унгерна. Об этой истории мы уже говорили. А потом необходимо было доставить пленного Унгерна в Новониколаевск, где и состоялся суд. Кстати, в монгольские степи для борьбы с унгерновцами направили и будущего маршала Константина Рокоссовского.

Тайга.инфо: Петра Щетинкина считают организатором пограничной службы в Сибири. Насколько это правильно?

— Пётр Щетинкин действительно в 1922 — 1926 годы служил начальником штаба войск ОГПУ Сибирского пограничного округа, а потом был приглашён в Монголию инструктором Государственной военной охраны. Так что можно считать его организатором пограничной службы не только в Сибири, но и в Монголии.

Тайга.инфо: Есть версия, что Пётр Щетинкин был убит?

— В его смерти, действительно, есть много загадочного. Официально он умер от паралича сердца. Но, согласитесь, ему всего 42 года, крепкое здоровье, в расцвете славы, впереди много дел. И год 1927, а не 1937. Так что есть над чем задуматься. Похоронен он был в сквере Героев революции в нашем городе.

Тайга.инфо: Как увековечили память Щетинкина?

— В 1927 году на его могиле был установлен бронзовый бюст. Однако в 1960 году начались ремонтные работы в связи с реконструкцией сквера. Бюст Щетинкина сняли с постамента и перенесли к ДК имени Дзержинского на улице Серебренниковскую. А саму могилу сравняли с землёй. Вряд ли это сделали умышленно. Но в 1960 году Щетинкин был уже, что называется, «неактуален». Появилось много героев Великой Отечественной войны и герои Революции и Гражданской войны уходили в тень. Вместо бронзового бюста был установлен гипсовый.

В смутные 1990-е годы бюст Щетинкина исчез с постамента и местонахождение его неизвестно. Скорее всего, он был сдан в металлолом. Чекисты были объявлены кровавыми палачами, и памятники им уничтожались. Однако в 2020 году по инициативе ветеранов органов безопасности скульптор Олег Песоцкий по старым фотографиям воссоздал утраченный бюст, который занял своё первоначальное место.

К сожалению, Пётр Щетинкин оказался «невостребованным героем» в нашем городе. А ведь он мог бы занять достойное место наряду с Александром Покрышкиным в исторической памяти новосибирцев.

Недавно в Государственном архиве Новосибирской области был подготовлен сборник документов, освещающих деятельность Щетинкина в годы революции, Гражданской войны и отчасти в период его деятельности как организатора пограничной службы. Это, конечно, важно. И все же Пётр Щетинкин по-прежнему ждёт своего биографа.

Подготовил Владимир Кузменкин