Экс-глава сельсовета в Новосибирской области пойдет под суд за взятку кирпичами

© СК по Новосибирской области
Экс-глава сельсовета в Новосибирской области пойдет под суд за взятку кирпичами
07 Ноя 2022, 05:57

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летнего бывшего главы Озеро-Карачинского сельсовета Новосибирской области. Ему вменяют получение взятки сотней кирпичей и печной дверью.

«По версии следствия, в мае 2019 года обвиняемый вымогал взятку у директора организации, угрожая ему проблемами при приемке выполненных работ по муниципальному контракту. В качестве взятки он получил имущество на общую сумму более 44 тыс. рублей — 100 кирпичей из талькохлорита и печную дверь „Лион“», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый вину не признал, хотя изначально написал явку с повинной, позже от нее отказавшись.

Уголовное дело будет направлено в Чановский районный суд для рассмотрения по существу.

Для обеспечения взыскания незаконно полученного дохода и исполнения наказания в виде штрафа, следователем на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2 млн рублей, рассказали в СК.


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